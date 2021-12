Triển vọng mô hình trồng Dâu tây hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm

BHG - Thời gian qua, phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt xu hướng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Câu chuyện của chàng trai trẻ Viên Anh Minh, sinh năm 1995 ở xã Quản Bạ (Quản Bạ) với mô hình trồng Dâu tây hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm đang là một điển hình trong phong trào khởi nghiệp của ĐVTN huyện Quản Bạ.

Mô hình trồng Dâu tây của anh Viên Anh Minh, thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ (Quản Bạ).

Khu vườn Dâu tây rộng 0,36 ha của anh Minh nằm giữa tuyến đường từ Làng du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm đến Khu du lịch nghỉ dưỡng H’Mông Village là một mô hình mới hứa hẹn sẽ cung cấp cho du khách tới vườn có nhiều hoạt động trải nghiệm thu hái Dâu tây và chụp hình. Toàn bộ khu vườn được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt, được điều chỉnh từ một bảng điều khiển tổng. Vườn được canh tác theo hướng hữu cơ nên chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn. Dù mới triển khai trồng được hơn 1 năm, song mô hình đã và đang cho thấy sự độc đáo, khả quan và được ngành Nông nghiệp huyện Quản Bạ đánh giá cao.

Đang chăm sóc những cây Dâu tây giống Nhật, New Zealand xanh tốt, Viên Anh Minh chia sẻ: Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Trồng trọt thuộc Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã từng đến trải nghiệm nông nghiệp tại Israel, Australia và học việc tại doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, có kinh nghiệm trong xây dựng cơ bản như thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động, sản xuất nông sản theo quy trình an toàn. Tôi nhận thấy đất đai, khí hậu ở quê mình có đủ điều kiện để phát triển nông nghiệp sạch, chính vì vậy năm 2020, tôi trồng thử nghiệm mô hình Dâu tây và đã có sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận, cho phản hồi tích cực”.

Với khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, chàng trai trẻ Viên Anh Minh mạnh dạn đầu tư trên 200 triệu đồng để thực hiện mô hình trồng Dâu tây hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, chế độ chăm sóc tốt nên vườn Dâu tây của anh Minh phát triển xanh tốt. Vụ đầu cho thu hoạch khá với mức giá bán trung bình từ 180 - 200 nghìn đồng/kg. Minh chia sẻ: “Tôi mong muốn cung cấp sản phẩm Dâu tây an toàn cho khách hàng qua đó tác động đến nhận thức của một bộ phận khách hàng về cách sản xuất nông sản an toàn và thuận tự nhiên. Sản phẩm Dâu tây của tôi hiện được trồng và chăm sóc theo quy trình an toàn VIETGAP. Với phương châm là tạo ra sản phẩm an toàn cho khách hàng, ngay từ đầu nhà vườn đã có trang Facebook “Quản Bạ - Dâu tây Viên Minh” để giới thiệu về quy trình sản xuất Dâu tây, bán hàng online. Hiện tại, vườn Dâu tây của tôi đang cung ứng cho tiêu thụ nội tỉnh và một phần nhỏ cho du khách đến tham quan”.

Anh Minh cho biết thêm, Dâu tây thường được trồng vào khoảng đầu tháng 10, thời điểm thu hoạch là từ giữa tháng 12 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Trung bình sẽ cho sản lượng khoảng 30 kg/ngày và khi thời tiết thuận lợi vào đầu mùa Xuân có thể đạt 70 kg/ngày. Với mục tiêu hướng mọi người đến nông nghiệp sạch, trong quá trình hoạt động nhà vườn sẽ chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp, công khai quy trình trồng trọt và cho khách trải nghiệm thực tế khi đến thăm vườn.

Phó Bí thư Huyện đoàn Quản Bạ, Viên Xuân Tùng cho biết: “Minh là một đoàn viên trẻ có kiến thức chuyên môn, dám nghĩ, dám làm; vừa qua mô hình trồng Dâu tây kết hợp trải nghiệm tại xã Quản Bạ của Viên Anh Minh đã giành giải Nhì cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN do Tỉnh đoàn tổ chức”.

Dám nghĩ, dám làm và biết áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, điều đó đã giúp chàng trai trẻ Viên Văn Minh có những thành công bước đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đồng thời tiếp thêm động lực cho nhiều ĐVTN địa phương phát triển ý tưởng khởi nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Bài, ảnh: LÊ HẢI