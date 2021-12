Toàn tỉnh có hơn 7.600 hộ thoát nghèo trong năm 2021

BHG - Theo kết quả rà soát của Sở Lao động – TBXH, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 7.640 hộ thoát nghèo; đưa tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 34.848 hộ; chiếm tỷ lệ 18,54% tổng số hộ toàn tỉnh và giảm 3,75% tổng số hộ nghèo so với đầu năm 2021.

Thực hiện mô hình trồng dâu nuôi tằm đã giúp anh Vàng A Tờ, thôn Nà Tằm, xã Nậm Ban (Mèo Vạc) vươn lên thoát nghèo.

Để đạt kết quả trên, trong năm 2021, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được tỉnh quan tâm bố trí ngân sách và tổ chức thực hiện, nhất là chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo như cứu đói, cứu tế, khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Qua đó giúp người nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản và các thành tựu phát triển kinh tế xã hội.

Năm 2022, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo cách tiếp cận đa chiều, tỉnh ta phấn đấu giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm 4,4%. Nhằm phấn đấu đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; ưu tiên hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông để huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo; khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ