Diễn đàn kinh tế Việt Nam: Phục hồi và phát triển bền vững

BHG - Ngày 5.12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc với chủ đề: Phục hồi và phát triển bền vững. Đồng chí Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang. Dự diễn đàn có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến phát triển KT-XH của đất nước. Tốc độ tăng GDP chỉ đạt 2,94% năm 2020 và 1,42% trong 9 tháng đầu năm 2021 – mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây; tăng trưởng cả năm 2021 chỉ đạt khoảng 3%. Sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, lao động, việc làm, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến các cân đối vĩ mô và việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Để ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ thực hiện cách tiếp cận và điều hành chính sách linh hoạt để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm đảm bảo “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phục hồi KT-XH…

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 là cơ hội để Quốc hội, cơ quan hữu quan lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đối tác phát triển của Việt Nam, nhân dân, cử tri và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước hiến kế các giải pháp tổng thể để phục hồi và phát triển KT-XH một cách bền vững. Đề xuất những giải pháp cụ thể về huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực thuộc chính sách tài khóa, tiền tệ với quy mô hợp lý nhất cũng như sự phối hợp giữa các chính sách này để duy trì tốc độ tăng trưởng và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như mục tiêu dài hạn của phát triển bền vững, hướng tới thúc đẩy, đổi mới sáng tạo, “tăng trưởng xanh” và chuyển đổi số…

Tại diễn đàn, các đại biểu có nhiều ý kiến đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và 2021; phân tích, làm rõ bối cảnh quốc tế, dự báo, đánh giá về diễn biến của dịch Covid-19; xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế, sản xuất, kinh doanh thay đổi do tác động của Covid-19... Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH bền vững, như: Thúc đẩy chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; phát triển thị trường lao động để khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch; đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên công tác xây dựng, hoàn thiện, đẩy mạnh cải cách thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phục hồi và phát triển KT-XH. Đặc biệt, các đại biểu có nhiều gợi ý về chính sách tài khóa và tiền tệ, sự phối hợp giữa các chính sách nhằm hỗ trợ chương trình tổng thể phục hồi KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19…

Các ý kiến đóng góp tại diễn đàn giúp Quốc hội có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, phát triển bền vững trong bối cảnh bình thường mới.

