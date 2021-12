Đẩy mạnh thu ngân sách dịp cuối năm

BHG - Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động của một số đơn vị, doanh nghiệp, gây ra những khó khăn, thách thức trong công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN). Do đó, ngành Thuế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu NSNN dịp cuối năm.

Nhà máy Thủy điện Thái An (Quản Bạ) đi vào hoạt động sớm sau sự cố giúp tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Theo báo cáo của ngành Thuế, từ đầu năm đến nay, công tác thu thuế được trên 1.700 tỷ đồng, đạt 111,2,% dự toán Trung ương và 75,4% dự toán tỉnh, tăng 2,4% so cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cục Thuế đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai kịp thời các chính sách pháp luật về ưu tiên hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, ước giảm 78 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 39,1 tỷ đồng; ước không nộp đúng hạn 30% trên số thuế gia hạn, bằng 11 tỷ đồng. Giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ước giảm 3 tỷ đồng. Các khoản miễn, giảm thuế theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ước giảm 64 tỷ đồng.

Khó khăn chính trong công tác thu thuế là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sản phẩm cạnh tranh thấp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB), thanh toán vốn đầu tư XDCB tiếp tục giảm nhiều so với cùng kỳ. Đối với hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS) do thiếu vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh (SXKD), dẫn đến doanh nghiệp KTKS ngừng, nghỉ hoặc không có khả năng về tài chính đầu tư cho hoạt động khai thác, kinh doanh, không thu được nợ tiền cấp quyền KTKS. Trong khi đó, các nhà máy thủy điện tiếp tục được dự báo gặp thời tiết không thuận lợi, đầu năm mưa ít, một số nhà máy có công suất lớn phát điện giảm so với cùng kỳ năm trước; một số nhà máy thủy điện xây dựng mới đã tính số nộp ngân sách theo dự kiến thiết kế thời gian vận hành, nhưng thực tế thường chậm tiến độ thi công hoặc chưa ký được hợp đồng bán điện… dẫn đến chưa có thuế phát sinh phải nộp NSNN theo dự kiến. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid - 19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, nhất là các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn…

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hoàng Trọng Thủy, cho biết: “Trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh, để hoàn thành nhiệm vụ NSNN năm 2021, ngành Thuế đang dồn mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu thời điểm cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao. Cùng với việc tập trung đôn đốc thu nộp thuế phát sinh; triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng người nộp thuế lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Rà soát các nguồn thu còn dư địa, còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu NSNN do dịch bệnh Covid-19 gây ra… Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN”.

Bên cạnh đó, ngành cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, để có tiền nộp vào NSNN đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại địa bàn để hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu từ tiền sử dụng đất. Chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ, đôn đốc nợ tiền cấp quyền KTKS từ các điểm mỏ do tỉnh cấp phép, xác định lại tiền cấp quyền KTKS từ giai đoạn trước phải nộp trong năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, trong công tác thu thuế và khấu trừ thuế thông qua thanh toán vốn đầu tư. Thực hiện thanh toán vốn XDCB đúng tiến độ kế hoạch được duyệt để tổ chức thu thuế phát sinh và thu nợ thuế vào NSNN. Đây là những giải pháp căn cơ nhất giúp ngành Thuế sớm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Bài, ảnh: LÊ HẢI