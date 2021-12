BHG - Dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, giao nhận, vận tải hàng hóa, kinh doanh xuất, nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN), kéo theo nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Hải quan. Trong bối cảnh đó, Cục Hải quan tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện “mục tiêu kép” và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ Cục Hải quan thực hiện giao dịch điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Đức Ninh

Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan và UBND tỉnh về thực hiện công tác giám sát, quản lý hải quan như: Kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm; tăng cường kiểm tra mặt hàng thép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, trung chuyển, quá cảnh từ Trung Quốc; xác nhận lượng hàng tồn đọng gửi kho ngoại quan; tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận bảng kê thông tin hàng hóa nhập khẩu. Phát triển quan hệ đối tác và thành lập nhóm zalo đối tác Hải quan - DN và các bên liên quan nhằm tuyên truyền quy định, chính sách mới ban hành và nắm bắt ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các DN hoạt động XNK, kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Quyết định công nhận mới, gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản xuất, nhà máy cho 7 DN; cập nhật và triển khai 150 thông tin về kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK yêu cầu bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ của Tổng Cục Hải quan. Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Bình rà soát, xây dựng hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hệ thống Hải quan thông minh đối với 4 quy trình quản lý hàng hóa của cư dân biên giới và phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN trong hoạt động XNK, Cục Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán điện tử qua các ngân hàng thương mại; triển khai thu thuế không dùng tiền mặt; duy trì, khai thác các phần mềm ứng dụng chuyên môn nghiệp vụ hải quan. Đến nay, 100% DN, tư thương tham gia hoạt động XNK thanh toán, nộp thuế qua các ngân hàng thương mại thông qua hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan. Qua đó giúp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho DN trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trong năm, có 158 DN tham gia hoạt động XNK, tăng 6 DN so với năm trước; có 15.392 tờ khai XNK được thực hiện; 40 DN được cập nhật thông tin vào hệ thống CRMS. Tổng trị giá kim ngạch XNK ước đạt 510 triệu USD, tăng 20,9% so với năm 2020; trong đó xuất khẩu kinh doanh ước đạt trên 286 triệu USD, tăng 20,7 % so với năm 2020. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Tinh quặng sắt, quả tươi các loại, antimon, tinh bột sắn, chè khô các loại, ván bóc, gỗ bồ đề, gỗ ván sàn rừng trồng, khẩu trang y tế. Nhập khẩu kinh doanh đạt trên 116 triệu USD; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Năng lượng điện, máy móc thiết bị các loại, linh kiện phụ tùng ô tô, than cốc, thiết bị đường ống nước, gạch chịu lửa, hóa chất. Loại hình XNK khác như: Xuất kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất, xuất trả hàng đã nhập khẩu…ước đạt 42,4 triệu USD, tăng 211,7% so với năm 2020. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy được kiểm soát chặt chẽ; trong năm đã phối hợp xử lý 19 vụ vi phạm pháp luật hải quan, xử phạt hành chính số tiền 67,4 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Cục Hải quan gặp một số khó khăn, thu ngân sách nhà nước giảm 36,52% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân nguồn thu giảm sâu do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, hoạt động XNK tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy có những thời điểm tạm dừng hẳn, không có hoạt động XNK qua lại giữa hai bên do phía Trung Quốc nâng cao cấp độ phòng, chống dịch Covd-19. Một số mặt hàng XNK có thuế xuất cao cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Năng lượng điện, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, tinh quặng sắt.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, năm 2022 được dự báo tiếp tục có nhiều thuận lợi và thử thách đan xen. Cục Hải quan tiếp tục triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp đồng bộ để nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mức cao nhất.

BIỆN LUÂN