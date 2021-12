Công ty CP In Hà Giang đầu tư hệ thống máy in 4 màu Nhật Bản

BHG - Với nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vừa qua Công ty CP In Hà Giang đã đầu tư hệ thống máy in 4 màu Lithrone được sản xuất từ Nhật Bản. Máy in mới có trị giá trên 6 tỷ đồng, là hệ máy in hiện đại, sẽ đem đến chất lượng in tốt nhất và in được đa dạng các sản phẩm từ sách, vở, báo và nhiều sản phẩm in ấn khác nhau. Theo đánh giá, máy in mới có khả năng cho ra các sản phẩm in đạt chất lượng như các sản phẩm từ các cơ sở in ấn hiện đại ở Hà Nội. So với hệ thống các công ty in tại các địa phương như các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Cao Bằng thì máy in mới được đầu tư tại Công ty Cp In Hà Giang là hiện đại nhất, với chất lượng và khổ in lớn nhất, in được khổ in kích cỡ lên đến 72 x 102cm. Đây là kích cỡ in lớn nhất so với hệ thống và khả năng in ấn của các công ty in trong khu vực.

.

Lãnh đạo và công nhân Công ty CP In Hà Giang khởi động sử dụng hệ thống máy in 4 màu

Hệ thống in 4 màu chính thức được Công ty In Hà Giang vận hành từ ngày 1.12.2021. Sự mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ in Nhật Bản giúp cho Công ty CP In Hà Giang có thể thay thế hệ thống máy in 2 màu cũ. Hệ thống in mới 4 màu hiện tại có thể in ấn sản phẩm nhanh hơn. Hiện nay, Công ty In Hà Giang có thể in Báo Hà Giang đạt từ 13.000 tờ/1 giờ, cao hơn so với hệ thống in 2 màu cũ chỉ đạt từ 8 – 9.000 tờ/giờ. Qua đó, sẽ đem đến những dịch vụ in ấn chất lượng hơn, nhanh hơn và có tính cạnh tranh tốt hơn cho khách hàng ở Hà Giang và các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Huy Toán