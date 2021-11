Tìm hướng phát triển sản phẩm gừng Suôi Thầu

BHG - Với khí hậu mát mẻ quanh năm và chất đất tốt, thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) phù hợp các loại cây trồng giá trị cao như mía, mận, gừng. Từ lâu gừng là cây trồng chủ lực ở địa phương, được bà con trồng và tiêu thụ tương đối ổn đinh trên thị trường. Nhưng do tập quán canh tác, chưa chú trọng vào chăm sóc nên sản lượng còn thấp, giá bán cũng phụ thuộc vào thương lái nên cần nhiều giải pháp để cây gừng tăng năng suất và ổn định đầu ra.

Nương gừng hơn 2 ha trên Thảo nguyên Suôi Thầu của ông Sùng Văn Sinh.

Gừng là loại cây kinh tế được bà con dân tộc Mông ở Suôi Thầu trồng từ nhiều năm nay, trở thành cây trồng chính, tạo thu nhập ổn định hàng năm cho người dân; năm 2020, cây gừng được người dân trồng với diện tích hơn 40 ha. Với kinh nghiệm lâu năm, người dân ở Suôi Thầu trồng và chăm sóc gừng phát triển tương đối tốt ở giai đoạn đầu, nhưng năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nhiều diện tích gừng bị ảnh hưởng đã khiến sản lượng giảm nhiều. Theo tìm hiểu năm ngoái, người dân bán gừng được giá khá cao từ 12-16 ngàn đồng/kg nên mang lại thu nhập khá.

Có nhiều hộ trồng gừng mang lại hiệu quả kinh tế đã mở rộng diện tích như hộ ông Sùng Văn Sinh với 2 ha; hộ ông Giàng Seo Da 1,5 ha. Ông Sinh cho biết: Vụ gừng năm nay không tốt bằng năm ngoái do người dân ít chăm sóc, một phần do các hộ trồng trên diện tích đất cũ đã bạc màu nên năng suất giảm so với vụ trước. Bà con đang thu hoạch gừng để bán cho thương lái, nhưng năm nay thương lái chủ yếu mua nhỏ lẻ và giá thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Cốc Pài cho biết: Do ảnh hưởng của thời tiết gừng năm nay không được mùa như năm ngoái, sản lượng giảm so với cùng kỳ. Hiện nay, bà con đang tiến hành thu hoạch, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên nhu cầu thu mua của thương lái cũng hạn chế, giá gừng thu mua tại chỗ giao động từ 7 – 10 ngàn đồng/kg. Để giúp bà con ổn định đầu ra, UBND thị trấn tiến hành chào mời các đơn vị thu mua từ dưới xuôi tiếp cận sản phẩm gừng để giúp bà con bán được gừng với giá tốt hơn hiện nay. Bên cạnh đó lên phương án chế biến các sản phẩm từ gừng như: Gừng sấy khô, tinh dầu gừng… từ đó tạo hướng tiêu thụ mới ổ định hơn cho người dân trồng gừng ở Suôi Thầu.