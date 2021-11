Giá xăng tăng lần thứ năm liên tiếp

Từ 15 giờ hôm nay 10/11, mỗi lít xăng tăng 550 - 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá xăng RON95 lên sát mức 25.000 đồng/lít; dầu hoả và diesel giữ nguyên giá trong khi dầu mazut giảm.

Xăng E5RON92: không cao hơn 23.669 đồng/lít (tăng 559 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá 800 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.359 đồng/lít và giá bán là 24.469 đồng/lít);

Xăng RON95-III: không cao hơn 24.996 đồng/lít (tăng 658 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 758 đồng/lít và giá bán là 25.096 đồng/lít);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.716 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 17.637 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.821 đồng/kg (giảm 389 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 10/11 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15 giờ ngày 10/11 đối với các mặt hàng giảm giá.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2021 - 10/2021

Liên bộ Công thương - Tài chính cũng cho biết tại kỳ điều chỉnh này thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 8 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 44 đồng/lít, dầu mazut không chi.

Việc trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 10/11.