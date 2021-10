Vượt khó thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

BHG - Năm 2021, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với ngành Tài chính là 2.700 tỷ đồng. Nhiệm vụ thu NSNN diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển KT-XH. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành Tài chính trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu NSNN.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Cơ sở thu mua, chế biến lá giang của chị Vũ Thị Thanh Thủy, xã Tân Quang (Bắc Quang) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Trong 9 tháng của năm 2021, ước thu NSNN trên địa bàn 1.529,4 tỷ đồng, đạt 81,9% dự toán T.Ư giao, bằng 56,6% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 1.402,5 tỷ đồng, bằng 84,6% dự toán T.Ư và 58,4% dự toán tỉnh giao, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Có 9/15 khoản thu, sắc thuế có số thu đạt trên 75% dự toán tỉnh giao, như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (đạt 100,2%), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (96,7%), thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế (169,9%); thu khác ngân sách (120,7%). Địa phương, đơn vị có số thu NSNN ước đạt trên mức bình quân chung toàn tỉnh là huyện Xín Mần (105,7%), Quản Bạ (82,4%), Vị Xuyên (80%), thành phố Hà Giang (76,3%)...

Tuy nhiên, hiện tỉnh ta còn 6/15 khoản thu thực hiện không đạt tiến độ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất chỉ khiêm tốn 9,1% dự toán (đã hoàn thành 2 phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu nộp vào NSNN số tiền 12,5 tỷ đồng; 17 phương án còn lại đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để tổ chức bán đấu giá theo quy định). Toàn tỉnh có 165 doanh nghiệp, 17 hộ kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19 đã đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52, ngày 19.4.2021 của Chính phủ với tổng số tiền 40,3 tỷ đồng. Ngành chuyên môn thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp số tiền 113 tỷ đồng cho người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN theo quy định tại Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Cùng với khó khăn trên, thu NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) là 70 tỷ đồng, đạt 33,3% dự toán T.Ư và 25,9% dự toán tỉnh giao, giảm 56,2% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng chính có số thu giảm sâu tập trung vào năng lượng điện nhập khẩu, giảm 89,34% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mặt hàng chủ yếu chiếm trên 50% số thu NSNN trên địa bàn tỉnh, nhưng từ tháng 2.2021 không phát sinh số thu, do hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với Trung Quốc tại địa bàn tỉnh hết hạn. Còn mặt hàng thiết bị thủy điện, máy nghiền quặng và máy dùng cho sản xuất nông nghiệp giảm trên 84% là do các dự án đầu tư đăng ký danh mục miễn thuế đã thực hiện nhập khẩu thiết bị; riêng các dự án mới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp khó khăn về tài chính nên chưa triển khai thực hiện...

Theo dự báo khả năng thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021 của cơ quan chuyên môn: Thu từ hoạt động XNK ước đạt 92,55 tỷ đồng, bằng 44,1% dự toán T.Ư và 34,3% dự toán tỉnh giao, giảm 49,7% so với năm 2020. “Dự kiến thu từ hoạt động XNK hụt khoảng 177 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao. Vì vậy, cần phải thực hiện đạt và vượt dự toán thu nội địa, thu từ viện trợ, huy động đóng góp để bù đắp một phần số hụt thu từ hoạt động XNK, phấn đấu thực hiện dự toán tỉnh giao thu năm 2021”, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ. Theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu thuế thông qua thanh toán vốn đầu tư; thực hiện thanh toán vốn xây dựng cơ bản đúng tiến độ, kế hoạch được duyệt để tổ chức thu thuế phát sinh và thu nợ thuế vào NSNN. Riêng cơ quan thu phối hợp với đơn vị hữu quan rà soát, đối chiếu, đôn đốc thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, nhất là đôn đốc thu nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ các điểm mỏ do tỉnh cấp phép, xác định lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ giai đoạn trước phải nộp trong năm 2021; tập trung phân tích, đánh giá khả năng thu theo từng lĩnh vực, địa bàn để có giải pháp quản lý thuế đối với một số lĩnh vực còn thất thu trên địa bàn…

Với sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự vào cuộc của ngành Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, dự báo năm 2021 tỉnh ta vẫn giành kết quả khả quan. Theo dự báo của ngành chuyên môn thì ước thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 2.585 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2020; thu viện trợ, tài trợ, huy động đạt 70,35 tỷ đồng, bằng 264,5% dự toán tỉnh giao, số tuyệt đối tăng 43,75 tỷ đồng...

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG