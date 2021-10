BHG - Sáng 4.10, Hội nông dân tỉnh tổ chức Tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn và sản phẩm OCOP huyện Quản Bạ, nhằm hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Người dân tìm hiểu và mua các sản phẩm nông sản an toàn và sản phẩm OCOP huyện Quản Bạ.

Theo đó, Tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn và sản phẩm OCOP huyện Quản Bạ sẽ diễn ra từ ngày 4 – 10.10, tại cửa hàng Nông sản vùng miền ­– Sản phẩm OCOP (cạnh Hội nông dân tỉnh). Huyện Quản Bạ có hơn 40 sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ như: Hồng không hạt; mật ong rừng; mắc khén; tầm gửi cây gạo; các sản phẩm từ dệt lanh; rau, củ, thịt lợn đen... Tuần lễ giới thiệu nông sản an toàn và sản phẩm OCOP là hoạt động giúp đẩy mạnh việc xúc tiến, quảng bá, liên kết, giới thiệu các sản phẩm có chất lượng, uy tín đến người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến