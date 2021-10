Phòng giao dịch Minh Khai và Yên Biên tích cực phát triển dịch vụ tín dụng

BHG - Giữa bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế, các phòng giao dịch (PGD) Agribank trên địa bàn thành phố Hà Giang, tiêu biểu là PGD Minh Khai và Yên Biên, càng quyết tâm đẩy mạnh giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng, bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt, không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 ở mức cao nhất.

Khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch Agribank Minh Khai, thành phố Hà Giang.

Nằm tại trung tâm thành phố Hà Giang, vô cùng thuận lợi cho việc triển khai các chính sách và tiếp cận món vay, với những nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển dịch vụ tín dụng, 9 tháng qua, PGD Minh Khai và Yên Biên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhân dân; thực hiện tốt việc cung ứng tín dụng và các dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tính đến 30.9.2021, PGD Yên Biên có tổng nguồn vốn là 277,107 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch quý III và 91% kế hoạch năm 2021. Tổng dư nợ là 175,787 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch quý III và 88% kế hoạch năm 2021. Phát hành 5.954 thẻ (bao gồm cả phát hành mới và phát hành lại), tăng so với đầu năm 750 thẻ, tỷ lệ tăng 14,4127%. Tại PGD Minh Khai, nguồn vốn huy động nội tệ tính đến 30.9.2021 đạt 287,599 tỷ đồng, tăng 15,419 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 5,6%. Tổng dư nợ nội bảng đạt 192,433 tỷ đồng, tăng 11,216 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 6,1%. Mặc dù gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19, dư nợ vẫn đạt 98,6% so với kế hoạch quý III, Agribank tỉnh giao. Số dư tài khoản thẻ đạt 34,968 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 482 tài khoản.

Để đạt được thành quả trên, PGD Agribank Yên Biên và Minh Khai đã triển khai hàng loạt giải pháp để vượt qua những thách thức gây ra bởi đại dịch Covid-19, có thể kể đến như: Rà soát lại tất cả các hộ sản xuất, kinh doanh, khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn trên địa bàn thành phố, triển khai gói lãi suất ưu đãi giảm từ 5 – 10%, đồng thời gia hạn nợ, cơ cấu nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19; triển khai gói cho vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi 7%; đa dạng, mở rộng đối tượng khách hàng, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà cả trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ;…

Anh Nguyễn Tiến Thỏa, Giám đốc PGD Agribank Minh Khai cho biết: “Trong tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực, trong đó có ngành Ngân hàng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, chúng tôi càng quyết tâm điều hành tốt công tác tín dụng, chủ động đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Trong 9 tháng qua, PGD Minh Khai đạt mức tăng trưởng tín dụng 10%, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Trong 3 tháng còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cho vay, cán bộ ngân hàng cùng ban lãnh đạo tổ tín dụng sẽ thường xuyên rà soát món vay, đồng thời tư vấn cho khách hàng thực hiện phương án kinh doanh thích hợp để giao dịch có hiệu quả, cố gắng đạt mức tăng trưởng tín dụng cao nhất.”

Nhờ các biện pháp linh hoạt, vận dụng phù hợp trong trạng thái “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, những nỗ lực tăng trưởng tín dụng của PGD Agribank Yên Biên và Minh Khai góp phần trực tiếp khơi thông nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thương mại, dịch vụ; giúp doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Bài, ảnh: Minh Châu