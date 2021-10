"Nước rút" hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

BHG - Năm 2021, dự toán T.Ư giao cho tỉnh ta thu 1.657,3 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí 1.608,9 tỷ đồng; Nghị quyết HĐND tỉnh giao thu thuế, phí 2.350 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 620 tỷ đồng; Tổng cục Thuế giao 2.403 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh đề ra nhiều giải pháp cụ thể, có tính đồng bộ, với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt dự toán giao.

Công nhân Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp Vị Xuyên (Khu công nghiệp Bình Vàng) trong giờ làm việc.

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Cục phó Cục Thuế cho biết: 9 tháng qua, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình KT – XH gặp nhiều khó khăn, thách thức như vốn đầu tư công hạn chế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản gặp khó do giá nguyên vật liệu tăng cao; sức mua giảm, hàng hóa tiêu thụ chậm. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lớn của tỉnh có doanh thu giảm so với cùng kỳ, như: Công ty TNHH Hoa Cương giảm 23%, Công ty TNHH Huy Hoàn giảm 94,4%, Nhà máy Thủy điện Thái An đã khắc phục xong 2 tổ máy do thiên tai nhưng phải khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào lớn nên nộp ngân sách thấp; cá biệt có doanh nghiệp không đạt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra. Một số dự án lớn của tỉnh triển khai chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên có tác động bất lợi đến nguồn thu ngân sách…

Công trình sửa chữa khối các cơ quan huyện Vị Xuyên đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: HOÀNG NGỌC

Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tài Chính – Tổng cục Thuế trong triển khai chính sách thuế và quản lý thu; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể khai thác mọi nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Cục Thuế tỉnh quyết liệt chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế các huyện theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, nhất là các khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn ảnh hưởng đến cân đối chi của địa phương; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khoản thu để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời đúng với thực tế phát sinh theo từng tháng, quý. Đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính về thuế để đề xuất thay đổi hoặc xóa bỏ những thủ tục không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế, như: Nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử được ngành triển khai tích cực và đạt kết quả cao. Vì vậy, số thu 9 tháng thực hiện 1.322,2 tỷ đồng, đạt 82% dự toán T.Ư giao, đạt 56,3% dự toán tỉnh giao và bằng 98% so với cùng kỳ. Có 9/12 địa bàn đạt mức thu bình quân chung toàn tỉnh; địa bàn đạt thấp so với dự toán tỉnh giao là Đồng Văn (36,5%), Văn phòng Cục (41%), Yên Minh (43,6%).

Theo Giám đốc Nhà máy gỗ công nghiệp Vị Xuyên Nguyễn Trường Sơn: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhưng nhà máy vẫn duy trì hoạt động 2 ca/ngày, tạo việc làm cho 200 công nhân với mức thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/người/tháng; sản phẩm gỗ thành phẩm của nhà máy được xuất bán chủ yếu sang thị trường các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, trung bình mỗi năm đạt khoảng 20.000 m3. Có được thành quả đó, ngoài sự nỗ lực của lãnh đạo nhà máy, công nhân lao động còn có sự khích lệ, hỗ trợ lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua việc miễn, giảm thuế; mong muốn trong thời gian tới huyện Vị Xuyên nói riêng, tỉnh ta nói chung tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vượt khó phát triển.

Những tháng cuối năm là giai đoạn nước rút trong thực hiện nhiệm vụ thu, toàn ngành Thuế phải thực hiện thu tối thiểu 1.080 tỷ đồng. Vì vậy ngành xác định sẽ nghiêm túc thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu thuế, phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thu nợ tiền thuế và khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi nhà nước đẩy mạnh thanh toán vốn đầu tư; rà soát các dự án khai thác khoáng sản, dự án hết ưu đãi đầu tư, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra nhằm thu đúng, đủ, kịp thời. Sử dụng hiệu quả các ứng dụng hỗ trợ để phát hiện, xử lý các doanh nghiệp gian lận trong sử dụng hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng; thực hiện đồng bộ giải pháp thu nợ, cưỡng chế và xử lý nợ thuế. Cùng đó là thực hiện các chính sách thuế mới ban hành; miễn, giảm, giãn nợ tiền thuế theo quy định để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục hồi kinh doanh, phát triển sản xuất.

Bằng những giải pháp tích cực, cách quản lý, điều hành thu thuế bám sát địa bàn, khai thác triệt để các nguồn thu gắn với việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu, tuân thủ pháp luật về thuế, nộp thuế đầy đủ, ngành Thuế đang quyết tâm thi đua thực hiện đạt và vượt dự toán pháp lệnh thu của T.Ư, tỉnh giao.

