Nhà máy Thủy điện Thái An hoạt động trở lại

BHG - Sau hơn 6 tháng khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, đến nay Nhà máy Thủy điện Thái An, xã Thái An (Quản Bạ) đi vào hoạt động bình thường, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Nhà máy Thủy điện Thái An (Quản Bạ) bị đất sạt lở gây ngập (tháng 7.2020).

Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thái An, Trần Duy Quyền, cho biết: Đêm ngày 19.7.2020 trên địa bàn huyện Quản Bạ xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ ống và sạt lở đất tại khu vực nhà máy gây thiệt hại nặng về tài sản, công trình kiến trúc của nhà máy. Ước tính có khoảng gần 30.000 m3 đất đá vùi lấp gây ngập úng toàn bộ 5 tầng nhà máy, làm hư hỏng rất nhiều trang thiết bị. Cụ thể: Đất đá vùi lấp toàn bộ diện tích khu vực nhà máy, khu vực trạm biến thế, trạm phân phối 110kV; hệ thống Tuabine, 2 tổ máy phát điện, công suất mỗi tổ máy 41Mw; 2 máy biến thế cấp điện áp 110/10,5kV công suất mỗi máy 50MVA; vùi lấp một phần trạm phân phối ngoài trời gồm 4 máy cắt 110kV, 4 máy biến điện áp, 8 máy biến dòng điện, 12 dao cách ly cấp 110kV và nhiều thiết bị phụ trợ khác.

Sau khi khôi phục, nhà máy hoạt động bình thường.

Ngay sau khi bị sự cố Công ty Cổ phần thủy điện Thái An khẩn trương báo cáo tình hình sự cố về Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Cục điều tiết điện lực, Công ty mua bán điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và các cơ quan chức năng theo quy định. Đồng thời tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhằm nhanh chóng đưa Nhà máy Thủy điện Thái An vào vận hành.

Do thiệt hại quá lớn, công nhân của nhà máy phải làm việc cả ngày lẫn đêm, thay nhau thu dọn đất đá, sửa chữa các máy móc, thiết bị hư hỏng. Nhờ sự nỗ lực của các cán bộ, kỹ sư và người lao động, đến tháng 1.2021, các hạng mục khắc phục xử lý sự cố của nhà máy đã hoàn thành, tổ máy phát điện H1 đã hoàn tất công tác khắc phục sự cố và hòa lưới điện Quốc gia. Riêng tổ máy phát điện H2, do bị hư hỏng nặng nề hơn nên đến tháng 5 mới hoàn tất các thử nghiệm và hòa lưới điện Quốc gia. Đối với công tác vận hành hồ chứa, thủy điện Thái An tuân thủ tuyệt đối lệnh điều hành xả lũ của địa phương, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Hiện tại, lưu lượng nước về hồ thủy điện không lớn nên hồ đang còn dung tích phòng lũ. Anh Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ca vận hành Nhà máy Thủy điện Thái An, chia sẻ: “Từ khi nhà máy hoạt động trở lại, công nhân chúng tôi rất vui mừng, mỗi kíp trực đều thường xuyên kiểm tra thiết bị, làm sao để vận hành an toàn và kinh tế, không để xảy ra sự cố”.

Giám đốc nhà máy, Trần Duy Quyền, cho biết thêm, để phòng, chống ảnh hưởng của thiên tai, Nhà máy Thủy điện Thái An đã rà soát lại phương án PCTT của đơn vị và trình các cấp, ngành, chính quyền địa phương phê duyệt. Đồng thời, huy động các nguồn lực để xây mới 1 kè bê tông đề phòng sạt lở đất. Ngoài ra, nhà máy tăng cường hoàn thiện công tác dự báo với các trạm đo mưa và dự báo trên lưu vực nhằm ứng phó với sự cố do thiên tai gây ra. Mặc dù đến nay nhà máy vẫn gặp một số khó khăn như điều kiện đường sá đi lại vất vả, công tác thanh toán tiền điện còn bị chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty, công nhân nhà máy chúng tôi tin rằng nhà máy sẽ vượt qua khó khăn và khôi phục lại sản xuất trong thời gian tới.

Bài, ảnh: LÊ HẢI