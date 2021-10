Góp sức xây dựng thành phố thêm xanh, sạch, đẹp

BHG - Xây dựng, chỉnh trang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, tiến tới hoàn thành tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025 là một trong những mục tiêu lớn được thành phố Hà Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự vào cuộc chặt chẽ, đồng bộ, thành phố đã huy động được sức dân xã hội hóa (XHH), góp phần chung tay làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Người dân ngõ 425, tổ 7, phường Quang Trung phấn khởi có đường bê tông mới.

Dọc đường nhánh trong ngõ 425, tổ 7, phường Quang Trung có 11 hộ dân. Trước đây người dân phải đi bộ qua đất vườn của các gia đình để vào nhà mình. Trước thực trạng đó, phường đã chủ trương cấp xi măng, vận động nhân dân hiến đất mở đường. Qua bàn bạc, 100% hộ dân sinh sống ở đây đã đồng ý hiến 1.750 m2 đất để tạo mặt bằng nền đường rộng 5 m, dài 350 m, đổ bê tông 3 m. Ngoài hiến đất, mỗi hộ đóng góp 15 triệu đồng và 10 ngày công làm đường. Tổ dân phố cử người giám sát toàn bộ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình. Đến tháng 5.2021, con đường rộng rãi, sạch đẹp được đưa vào sử dụng, mở mang phát triển kinh tế cho người dân.

Bà Dương Thị Bình (thứ hai bên phải), tổ 7, phường Quang Trung cải tạo vườn, ao, chuồng để phát triển kinh tế.

Bà Dương Thị Bình, tổ 7, phường Quang Trung vui mừng cho hay: “Trước kia, chúng tôi làm gì cũng vất vả. Bây giờ, có con đường rộng thênh thang, thuận tiện. Gia đình tôi vừa sửa sang lại nhà cửa cho kiên cố, cải tạo mảnh vườn để trồng rau, thả cá, chăn nuôi lợn, gà, vịt, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập”. Bên cạnh tổ 7, thực hiện tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đầu năm đến nay, nhân dân trên địa bàn phường đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để hoàn thiện đường ngõ, rãnh thoát nước, lắp điện chiếu sáng. Hiện, phường tập trung triển khai một số chỉ tiêu đạt thấp để xây dựng đô thị phát triển đồng bộ, toàn diện.

Tương tự, với kinh phí trên 8 tỷ đồng, phường Trần Phú đã hoàn thiện sữa chữa, nâng cấp 3 nhà văn hóa liên tổ; 6/7 đầu điểm công trình cải tạo mặt đường, bó vỉa, rãnh thoát nước và lát gạch vỉa hè ở các tuyến phố như: Lý Công Uẩn, Hà Huy Tập, An Cư, Trường Chinh. Cùng với đó, hạ tầng thương mại, dịch vụ, các công trình, dự án lớn được đầu tư xây dựng, mang đến tiềm năng, sự bứt phá về phát triển kinh tế của phường trong tương lai. Ông Phạm Ngọc Ba, Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ 3, phường Trần Phú cho biết: “Nhờ sự đồng thuận, nhất trí của người dân, 98 hộ đã ủng hộ trung bình 3 triệu đồng/hộ để nâng cấp tuyến đường ngõ 32, rộng 4,5 m, lát gạch vỉa hè phố Trần Hưng Đạo; XHH lắp đặt camera an ninh và duy trì đều đặn Tổ tự quản an ninh, trật tự để giữ bình yên phố phường. Nhìn chung, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước”.

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy Hà Giang về xây dựng, chỉnh trang đô thị, giai đoạn 2020 - 2025, trong 9 tháng qua, thành phố đã huy động được 25,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước 20,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,6 tỷ đồng để lát vỉa hè, thảm bê tông nhựa asphalt, đường bê tông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Trong lộ trình xây dựng các tiêu chí đô thị loại II, thành phố đã ban hành Đề án thay thế, trồng mới cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo triển khai phương án chỉnh trang 2 bên bờ sông Lô. Nhằm khơi dậy sức dân thực hiện phong trào chỉnh trang đô thị, các xã, phường đã tích cực tuyên truyền, vận động, minh bạch các khoản XHH để dân biết, dân bàn, kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm 2021, tạo vóc dáng rực rỡ, tươi đẹp hơn cho thành phố.

Bài, ảnh: MỘC LAN