Điện lực Quang Bình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

BHG - Điện lực tỉnh đang nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ số vào thực thi công việc thường ngày, giúp công việc thuận tiện, tăng độ chính xác cao; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện năng kiểm soát và chi trả tiền điện trên thiết bị thông minh. Trong đó, Điện lực Quang Bình là điểm sáng về áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn và làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, là tiền đề tích cực trong nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.

Nhân viên Điện lực Quang Bình tuyên truyền người dân tại tổ 2, thị trấn Yên Bình sử dụng tiết kiệm điện.

Điện lực Quang Bình phụ trách 234 km đường dây 35 kv, 305 km đường dây 0,4 kv, 124 trạm biến áp phục vụ nhu cầu sử dụng điện năng của 16.222 khách hàng tại 15 xã, thị trấn. Từ tháng 1 – 9.2021 sản lượng điện thương phẩm 18.643.618 kwh, đạt 103% kế hoạch, tổng doanh thu 34.313.009.694 đồng, đạt 104% kế hoạch; phát triển 390 khách hàng mới. Nhiều phần mềm được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực như: Chăm sóc khách hàng CRM, trung tâm điều khiển từ xa SCADA, giám sát thu thập dữ liệu công tơ đo xa AMISS, quản lý kỹ thuật PMIS, độ tin cậy cung cấp điện OMS, quản lý an toàn lao động bằng hình ảnh ngoài hiện trường ECP, chữ ký số EOFFICE 3.0 giúp ký duyệt văn bản nhanh chóng thuận tiện, số hóa định vị cột, đường dây và trạm biến áp trên bản đồ số GIS… Từ khi áp dụng công nghệ số cán bộ, nhân viên quản lý, vận hành lưới điện ngày càng tốt hơn. Giảm bớt khâu kiểm tra, kiểm soát theo phương thức thủ công để xác định nguyên nhân và khoanh vùng nếu có sự cố xảy ra. Khi đóng điện sửa chữa, nâng cấp đường dây, sứ, mối tại các cột hay trạm biến áp, cán bộ kỹ thuật không phải thao tác trực tiếp trên thiết bị điện rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa, bão. Hiện nay, khi hệ thống trung tâm điều khiển từ xa được đưa vào sử dụng giúp phát hiện, xử lý nhanh các sự cố bất thường, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện năng cho khách hàng. Việc chuyển đổi công nghệ số giúp Điện lực huyện chiếm được lòng tin của người dân, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng điện. Anh Hoàng Văn Đống, thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng chia sẻ: Cán bộ, nhân viên Điện lực Quang Bình rất nhiệt tình, chu đáo, việc chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện rất đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Khách hàng sử dụng điện năng chỉ cần cung cấp số điện thoại và thực hiện chuyển đổi số hợp đồng điện qua mã xác thực OTP được gửi tin nhắn về điện thoại của khách hàng giúp cho tôi cũng như nhiều hộ dễ kiểm soát số công tơ, tiền điện và các thông tin cần thiết qua điện thoại, không phải mất thời gian đi nộp tiền điện tại các điểm thu lẻ, ký lại hợp đồng trên giấy như trước.

Theo dõi thông tin vận hành lưới điện.

Bên cạnh làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, Điện lực Quang Bình luôn chủ động tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; thường xuyên phun thuốc khử trùng tại các phòng làm việc, xung quanh đơn vị; cán bộ, nhân viên đơn vị đều tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19, nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào cơ quan. Khách đến làm việc tại đơn vị luôn thực hiện quét mã QR, tuân thủ nguyên tắc 5k, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Điện lực Quang Bình, Trần Nam Hà cho biết: Điện lực huyện luôn đảm bảo cung cấp lưới điện an toàn, liên tục cho khách hàng, phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội tại địa phương. Chất lượng quản lý, vận hành được nâng cao; thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm, không để công tơ quá hạn, hoàn thiện chỉnh trang lưới điện theo tiêu chuẩn. Thường xuyên kiểm tra trên phần mềm quản lý máy biến áp nhằm kịp thời phát hiện các máy non tải, quá tải; tổ chức vệ sinh công nghiệp, thay thế sứ, dây điện, đảm bảo an toàn cung cấp điện năng trong mùa mưa, bão. Tuyên truyền người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng tiết kiệm, rút các thiết bị điện khi có dấu hiệu bất thường của thời tiết, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho khách hàng. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo chính xác, minh bạch mức tiêu thụ điện của khách hàng.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH