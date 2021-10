Cục Hải quan phấn đấu số thu thuế xuất, nhập khẩu cao nhất trong năm

BHG - Trong thời gian qua, Cục Hải quan tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý hải quan, giải quyết thủ tục, thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) nhanh chóng, đúng các quy định của pháp luật và công tác phòng, chống dịch.

Cán bộ Hải quan tỉnh nêu cao tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm chủ động trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid - 19, Cục tập trung triển khai các nhiệm vụ, như: Tháo gỡ khó khăn xuất khẩu nông sản; tăng cường quản lý hàng gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất; kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát… Qua đó, đã góp phần đưa tổng trị giá kim ngạch XNK trong quý III (thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh) đạt 151,1 triệu USD, tăng 36,4% so với quý trước. Lũy kế trong 9 tháng đạt 370 triệu USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu kinh doanh đạt 91,5 triệu USD, tăng 25% so với quý II, lũy kế từ đầu năm đạt 231 triệu USD. Mặt hàng XK chủ yếu là quả tươi các loại; sắn, tinh bột sắn, ván bóc, tinh quặng sắt, antimon… Nhập khẩu kinh doanh đạt 43 triệu USD tăng 62,9% so với quý II; lũy kế từ đầu năm đạt 90 triệu USD. Mặt hàng NK chủ yếu là máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư; thiết bị đường nước, hoa quả tươi, đá ốp lát các loại…

Đối với công tác thu thuế XNK, xác định rõ sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi sản xuất, ách tắc trong lưu thông hàng hóa nên Cục đã sớm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp thu ngân sách, nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao; thường xuyên rà soát các nguồn thu, thực hiện các biện pháp chống thất thu, trong đó trọng tâm thực hiện kiểm tra xuất xứ hàng hóa, xác định tên hàng, mã số, trị giá… Qua đó, số thu nộp ngân sách quý III là 46,85 tỷ đồng, tăng 34,43% so với quý trước. Trong đó, địa bàn Hà Giang thu 16,53 tỷ đồng; địa bàn Tuyên Quang thu 30,32 tỷ đồng. Số thu lũy kế từ đầu năm đạt 117 tỷ đồng, đạt 38,87% chỉ tiêu Bộ Tài chính và chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.

Qua phân tích Cục Hải quan chỉ rõ các yếu tố tác động trực tiếp đến số thu ngân sách như: Số thu từ NK điện năng đạt 8,775 tỷ đồng, giảm 89,2% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, đây là mặt hàng NK có số thu thường xuyên chiếm trên 20% trong tổng số thu hàng năm, tuy nhiên 9 tháng qua chỉ đạt 12,9 tỷ đồng, giảm 66,8% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do các dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nên không phát sinh việc nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định. Thu từ tinh quặng sắt đạt 4,9 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân giảm do biến động về giá cả Việt Nam tăng, trong khi phía Trung Quốc giữ nguyên giá nên XK giảm.

Từ thực tế trên, trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách; tăng cường rà soát, nắm chắc các nguồn thu trong các tháng còn lại, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư thủy điện trên địa bàn tỉnh, các dự án nhập máy móc thiết bị đã đăng ký danh mục nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu than cốc và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có số thu ngân sách lớn, phấn đấu đạt số thu cao nhất trong năm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phối hợp với các ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và các chính sách hàng hóa; rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá XNK, giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi, theo đúng quy định, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là hàng cấm và các hàng hóa khác như: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng tạm nhập, tái xuất…

Bài, ảnh: TIẾN CHIẾN