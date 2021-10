9 tháng, dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tăng 10,3%

BHG - Theo báo cáo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tính đến 30.9, tổng nguồn vốn đạt 3.579 tỷ 654 triệu đồng, tăng 331 tỷ 273 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng đạt 9,9%. Trong đó, nguồn từ Trung ương chuyển về là 3.135 tỷ 793 triệu đồng, tăng 244 tỷ 898 triệu đồng; nguồn nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương là 131 tỷ 918 triệu đồng, tăng 56 tỷ 620 triệu đồng, hoàn thành 707% kế hoạch năm; vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 312 tỷ 033 triệu đồng, tăng 29 tỷ 755 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 3.569 tỷ 659 triệu đồng/85.579 khách hàng, tăng 331 tỷ 910 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 10,3%; dư nợ bình quân 41,7 triệu đồng/hộ. Doanh số cho vay đạt 948 tỷ 879 triệu đồng với 21.876 lượt hộ vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 616 tỷ 577 triệu đồng. Nợ quá hạn 3 tỷ 396 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng dư nợ, giảm 116 triệu đồng so với đầu năm.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng hoa các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý III năm 2021

Chất lượng tín dụng đánh giá tiếp tục được duy trì ổn định, tập trung thu hồi nợ đến hạn, kiềm chế việc phát sinh nợ quá hạn, nâng cao chất lượng công tác cho vay và đôn đốc thu hồi lãi tồn đọng. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác thẩm định, giải ngân, giám sát sử dụng vốn Chương trình hỗ trợ cải tạo vườn tạp và phát triển cây cam Sành của tỉnh; duy trì hiệu quả hoạt động các phòng giao dịch cấp huyện, các điểm giao dịch tại xã/thị trấn, các tổ tiết kiệm và vay vốn; hỗ trợ công tác an sinh xã hội ở các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: Duy Tuấn