9 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước

BHG - Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất điện.

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Thái Dương (Bắc Quang) vẫn duy trì tốt hoạt động ổn định, đóng góp vào phát triển KT – XH địa phương.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9 ước tăng 2,36% so với tháng trước, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng ước tăng 10,43% so với cùng kỳ; trong đó, tăng cao nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 31,65%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước tăng 9,24%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,42%; ngành công nghiệp khai khoáng mặc dù có sự tăng trưởng trong những tháng gần đây (tháng 9 tăng 13,67% so với tháng 8 và tăng 11,05% so với cùng kỳ) nhưng không thể bù đắp được mức giảm sâu của những tháng đầu năm, tính chung 9 tháng chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 6,11% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 9 ước đạt 912,5 tỷ đồng, tăng 7,58% so tháng tháng 8, tăng 22,84% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng ước đạt 5.638,5 tỷ đồng, tăng 18,66% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ như: Ván ép từ gỗ và vật liệu tương tự tăng 100,34%; sản phẩm bằng vật liệu tết bện tăng 16,97%; bột giấy từ gỗ loại hòa tan tăng 57,17%; sản phẩm in tăng 50,75%; xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa tăng 7,5%; điện sản xuất tăng 8,29%… Tuy nhiên, một số sản phẩm sản xuất giảm so với cùng kỳ như đá xây dựng giảm 16,03%; bê tông tươi giảm 5,95%…

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản. Triển khai các giải pháp hỗ trợ một số nhà máy sớm hoạt động trở lại; tháo gỡ cho các doanh nghiệp khó khăn về nguyên liệu đầu vào và thị trường đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về năng lượng; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện đang thực hiện, đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh...

Tin, ảnh: Kim Tiến