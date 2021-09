Vô Điếm khơi dậy sức dân xây dựng Nông thôn mới

BHG - Vô Điếm là 1 trong 4 xã của huyện Bắc Quang đang trên lộ trình phấn đấu về đích Nông thôn mới (NTM) trong năm 2021. Mặc dù xuất phát điểm thấp, song bằng sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, diện mạo xã NTM Vô Điếm đang dần hiện hữu.

Người dân thôn Thia Trường nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện sông Lô 6.

Xác định nhân dân là cội nguồn sức mạnh và là chủ thể trong xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Vô Điếm đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò, khơi dậy sức dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. “Xây dựng NTM là chủ trương mang ý Đảng – lòng dân để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn. Do đó, chúng tôi sẵn sàng đóng góp công sức, vật lực để xây dựng xã Vô Điếm đạt chuẩn NTM” – ông Hoàng Hữu Vương, xóm 5, thôn Me Hạ chia sẻ. Được biết, trong triển khai làm đường bê tông nội thôn, ông Vương tự nguyện hiến tặng trên 1.400 m2 đất trồng cây keo gần 2 năm tuổi để mở rộng nền đường từ 2,5 m lên 5 m. Chia sẻ thêm về sự đồng lòng của nhân dân, Trưởng thôn Me Hạ, Hoàng Ngọc Trường nói: Thôn Me Hạ có 128 hộ dân, trong đó, đồng bào Tày chiếm trên 70%. Ngoài đóng góp ngày công lao động, bình quân mỗi hộ dân trong thôn hiến trên 200 m2 đất và đóng góp từ 2,5 – 5 triệu đồng/hộ để làm đường bê tông nông thôn.

Đầu tư thâm canh giúp người dân thôn Me Hạ nâng cao năng suất, chất lượng chè. Ảnh: TƯ LIỆU

Qua kết quả tự rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM, đến nay, xã Vô Điếm đạt 13/19 tiêu chí; còn 6 tiêu chí đang trên lộ trình về đích, gồm tiêu chí số 2, 4, 7, 17 liên quan đến: Giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND xã Vô Điếm, Hoàng Ngọc Vũ cho biết: Đối với những tiêu chí đã đạt, xã tập trung các giải pháp để thực hiện nâng cao. Ví như tiêu chí số 10 về thu nhập. Hiện, xã đang xây dựng kế hoạch liên kết nuôi và bao tiêu sản phẩm cá lồng (Trắm, Chép, Lăng, Chiên) trên diện tích mặt nước lòng hồ Thủy điện sông Lô 6 giữa Hợp tác xã (HTX) Quốc Điểm, thôn Me Hạ với các hộ dân thôn Thia Trường; liên kết giữa HTX Huy Bình, thôn Xuân Trường với 9 hộ dân trên địa bàn xã để nuôi trâu vỗ béo, quy mô 20 – 25 con/lứa kết hợp trồng 4 ha cỏ voi, 12 ha ngô vụ Đông làm thức ăn cho gia súc… Riêng 6 tiêu chí chưa đạt, cấp ủy, chính quyền xã đã, đang đẩy mạnh các giải pháp, phấn đấu hoàn thành, thông qua việc huy động mọi nguồn lực để đăng ký triển khai thi công các tuyến đường bê tông; cải tạo hệ thống điện sau công tơ; triển khai cải tạo vườn tạp gắn với thực hiện tiêu chí 17, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp tại thôn Xuân Trường; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để hoàn thiện tiêu chí liên quan…

Thực tế cho thấy, trong 6 tiêu chí chưa hoàn thành, tiêu chí số 2 về giao thông được đánh giá là khó thực hiện, do cần nguồn lực đầu tư lớn. Hiện trạng đường giao thông của xã Vô Điếm có tổng số 78,6 km, trong đó 66,7 km là đường đất (chiếm 84,8%). Để đạt tiêu chí số 2, hệ thống đường giao thông phải được cứng hóa tối thiểu 60%. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với xã Vô Điếm trong việc triển khai xây dựng mới 39,2 km đường bê tông; trong khi ngân sách huyện hỗ trợ 15% kinh phí, ngân sách tỉnh chỉ cung ứng xi măng theo kế hoạch đăng ký của các địa phương đến tận chân công trình (không hỗ trợ mua vật liệu khác) và nhân lực do địa phương chủ động huy động đóng góp của nhân dân. Từ thực tế này, cấp ủy, chính quyền xã, Ban quản lý phát triển các thôn đã tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng đường bê tông NTM theo phương châm Nhà nước hỗ trợ cùng nhân dân làm. Đến nay, nhân dân trong xã đã hiến tặng trên 4 ha đất với giá trị gần 3,7 tỷ đồng để mở rộng 30/39,2 km nền đường từ 2 – 3 m lên 4,5 hoặc 5 m và đăng ký làm thêm 11,8 km đường bê tông (trước đó đã đăng ký và thực hiện 2/6,85 km đường bê tông)…

Khối lượng thi công đường bê tông lớn, nhu cầu kinh phí cao, trong khi nguồn ngân sách của huyện, xã hạn chế, mức huy động nhân dân lớn hơn so với thu nhập chung. Thực tế này, cấp ủy, chính quyền xã Vô Điếm đã có Thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ xã xây dựng các tuyến đường bê tông để hoàn thành tiêu chí số 2 trong xây dựng NTM. Trên cơ sở này, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã quyên góp kinh phí, vật liệu để chung sức cùng xã làm đường bê tông. Bước đầu, xã Vô Điếm đã nhận số tiền ủng hộ 340,7 triệu đồng và 150 m3 cát…

Có thể nói, chương trình xây dựng NTM tại xã Vô Điếm nhận được sự quyết tâm chính trị cao của các cấp, ngành, sự đồng thuận cao trong nhân dân thông qua việc hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp tiền, công lao động để làm các tuyến đường bê tông nông thôn… Kỳ vọng mục tiêu Vô Điếm đạt chuẩn NTM năm 2021 sớm thành hiện thực.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG