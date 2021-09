Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc

BHG - Sáng 8.9, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2020 và triển khai kế hoạch vụ Đông 2021 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 31 tỉnh phía Bắc. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện các đơn vị trực thuộc Sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Những năm gần đây, các địa phương phía Bắc đều xác định vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa chính với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ và mang lại giá trị thu nhập cao cho nông dân. Các tỉnh đã chủ động xây dựng Đề án sản xuất vụ Đông gắn với vụ Hè - Thu và ban hành cơ chế, chính sách cụ thể, sớm ngay từ đầu năm để hỗ trợ sản xuất. Năm 2020, diện tích sản xuất vụ Đông của 31 tỉnh phía Bắc là 375 nghìn ha, giảm 13,3 nghìn ha so với vụ Đông 2019 do ảnh hưởng của bão số 7. Tổng sản lượng đạt 4 triệu 565 nghìn tấn, tăng 110 nghìn tấn so với vụ Đông 2019. Tổng giá trị sản xuất đạt 32.628 tỷ đồng, cao hơn không đáng kể so với vụ Đông 2019. Tuy nhiên, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác cây vụ Đông 2020 đạt 84,3 triệu đồng/ha, tăng 3,1 triệu đồng/ha so với vụ Đông 2019, nhờ có sự chuyển dịch hợp lý cơ cấu cây trồng.

Tại tỉnh Hà Giang, diện tích cây vụ Đông 2020 đạt 11.040,4 ha, tổng giá trị đạt 218 tỷ 351,8 triệu đồng. Một số mô hình cây vụ Đông đạt hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được duy trì và nhân rộng như: Trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm tại các huyện Vị Xuyên, Quang Bình; trồng tam giác mạch tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá phục vụ du lịch; sản xuất rau an toàn trong nhà lưới tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, TP. Hà Giang… đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, đem lại thu nhập đáng kể cho nông dân.

Với mục tiêu ổn định diện tích vụ Đông 2021 khoảng 400 nghìn ha và sản lượng đạt 4,6 triệu tấn; tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt khoảng 34 - 35 nghìn tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 85 triệu đồng/ha… Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận về giải pháp triển khai sản xuất vụ Đông 2021 theo hướng hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa các nhóm cây trồng vụ Đông, đặc biệt chú ý trồng rải vụ đối với cây rau nhằm giảm áp lực tiêu thụ. Mở rộng diện tích các loại cây trồng có thị trường tiêu thụ tốt. Bố trí hợp lý cơ cấu nhóm cây ưa ấm, ưa lạnh và nhóm trung tính, các cây có giá trị kinh tế cao, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông phù hợp điều kiện thực tiễn, tăng cường hướng dẫn các quy trình kỹ thuật gieo trồng cây vụ Đông cho nông dân…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG