Agribank Thanh Thủy luôn đồng hành cùng khách hàng

BHG - Thực hiện chủ trương của Agribank Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, Chi nhánh Agribank Thanh Thủy tích cực giảm lãi suất cho vay, kịp thời hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Thanh Thủy.

Theo quy định của Agribank Việt Nam, đối với khoản vay tại thời điểm 15.7.2021, Agribank giảm 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ cho vay ngắn hạn có lãi suất từ 5%/năm trở lên và dư nợ cho vay trung, dài hạn có lãi suất từ 7%/năm trở lên. Chương trình giảm lãi suất cho vay kéo dài đến hết ngày 31.12.2021. Ngay khi có chủ trương và hướng dẫn thực hiện của Agribank Việt Nam, Agribank Thanh Thủy tích cực rà soát khách hàng, triển khai kịp thời gói hỗ trợ.

Công ty TNHH Trường Thịnh, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) là một trong những khách hàng lâu năm của Agribank Thanh Thủy với dư nợ trên 11 tỷ đồng. Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thông thường. Ông Ngô Xuân Thình, Giám đốc công ty chia sẻ: “Dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, nhiều đơn hàng không thể thực hiện được, đời sống công nhân lao động gặp khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mỗi tháng Agribank Thanh Thủy hỗ trợ công ty giảm trên 10 triệu đồng tiền lãi. Sự vào cuộc rất kịp thời của Agribank Thanh Thủy giúp chúng tôi khắc phục một phần khó khăn để tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh”.

Cán bộ Agribank Thanh Thủy kiểm tra hoạt động kinh doanh của gia đình anh Nguyễn Văn Vũ, xã Thanh Thủy.

Cũng giống như nhiều hộ kinh doanh khác trên địa bàn xã Thanh Thủy, anh Nguyễn Văn Vũ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Hiện tại, anh Vũ đang có dư nợ 1 tỷ đồng tại Agribank Thanh Thủy. Trao đổi với phóng viên, anh Vũ cho biết: “Gia đình tôi chủ yếu kinh doanh hàng nông sản và hàng tạp hóa. Số hàng nông sản tôi đã thu mua, chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc. Nhưng hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên không thể xuất bán được. Bên cạnh đó, các mặt hàng tạp hóa khác cũng bán rất chậm do sức mua của người dân giảm mạnh; việc kinh doanh của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, trong khi mỗi tháng tôi phải trả lãi ngân hàng gần 10 triệu đồng. Trong hoàn cảnh đó, Agribank Thanh Thủy đã kịp thời hỗ trợ giảm lãi suất mỗi tháng 1,1 triệu đồng, giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh”.

Đó là 2 trong số rất nhiều khách hàng được Agribank Thanh Thủy hỗ trợ giảm lãi suất trong đợt này. Giám đốc Agribank Thanh Thủy, Nguyễn Kiên, chia sẻ: “Tính đến 31.7, tổng dư nợ của Agribank Thanh Thủy đạt 186 tỷ đồng với 567 khách hàng vay vốn. Thực hiện chủ trương của Agribank Việt Nam, Agribank Thanh Thủy tích cực rà soát, hỗ trợ giảm lãi suất đối với tất cả khách hàng, trừ những khách hàng đã được hỗ trợ từ các chương trình khác. Mỗi tháng, tổng số tiền giảm lãi suất cho khách hàng của chi nhánh gần 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, Agribank Thanh Thủy hỗ trợ khách hàng giảm phí khi sử dụng các dịch vụ chuyển tiền của Agribank theo quy định; tư vấn khách hàng mới các gói vay ưu đãi; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: Phun khử khuẩn trụ sở làm việc, treo băng rôn, khẩu hiệu, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quét mã QR khi vào giao dịch…”.

Việc giảm lãi suất cho vay thể hiện vai trò tiên phong của Agribank chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép”, góp phần giúp doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Bài, ảnh: Biện Luân