Ly Văn Quyền, chiến sỹ dự bị động viên làm kinh tế giỏi

BHG - Được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Xín Mần giới thiệu, chúng tôi đến thăm chiến sỹ dự bị động viên (DBĐV) Ly Văn Quyền, thôn Đán Khao, xã Bản Ngò (Xín Mần) là một tấm gương làm kinh tế giỏi, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn sống có lý tưởng, dám nghĩ, dám làm.

Ly Văn Quyền chăm sóc vườn chuối với trên 3.000 gốc.

Là thanh niên xuất thân từ nông thôn, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, năm 2017, Ly Văn Quyền viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2019 trở về địa phương., với tinh thần trách nhiệm trong công việc Quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ và được Huyện ủy, UBND huyện tặng 1 con bò trị giá 10 triệu đồng. Lúc này điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào 0,6 ha ruộng và vườn rừng, nếu thâm canh tốt cũng chỉ đủ ăn, không có tích lũy. Từ điều kiện thực tế của gia đình, nhiều đêm Quyền trăn trở, suy nghĩ tìm cách phát triển kinh tế gia đình. Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự động viên khích lệ của gia đình, cùng những kiến thức đã học được ở nhà trường cũng như thời gian tại ngũ, Ly Văn Quyền mạnh dạn chăn nuôi bò, trâu sinh sản, trồng chuối xuất khẩu.

Để có vốn phát triển ban đầu Ly Văn Quyền dùng toàn bộ số tiền được hỗ trợ khi xuất ngũ và vay mượn thêm của anh em họ hàng, bạn bè đầu tư vào sửa sang lại hệ thống chuồng trại và mua 15 con lợn về nuôi; đầu tư trồng 3 ha chuối xuất khẩu vì đây là cây thế mạnh của địa phương, vừa để tận dụng phát triển chăn nuôi bò, trâu. Sau 3 năm đầu tư, hiện nay Quyền có 3 ha vườn với trên 3.000 gốc chuối, 3 con bò… trung bình mỗi năm thu hơn 200 triệu đồng từ trâu, bò, lợn cùng 30 tấn chuối thương phẩm; gia đình anh Ly Văn Quyền dần có thu nhập ổn định, từ hộ nghèo lên thành hộ trung bình của xã, đồng thời trả nợ được số vốn vay ngân hàng và người thân, có một phần tích luỹ, tu sửa nhà cửa tương đối khang trang; mua sắm nhiều trang thiết bị có giá trị phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Ngoài việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống, bản thân Quyền và gia đình thường xuyên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng cuộc sống gia đình đoàn kết, hòa thuận và hạnh phúc, đồng thời giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tuy công việc gia đình luôn bận rộn và vất vả, song với cương vị là chiến sỹ DBĐV và hiện nay là Thôn Đội trưởng, Ly Văn Quyền luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia hoạt động tác chiến trị an tại cơ sở, hàng năm tham gia huấn luyện đủ nội dung và thời gian, kết quả luôn đạt khá, giỏi trở lên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân tại địa phương; tham gia hoạt động có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, ổn định cuộc sống; đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nhất là xây dựng Nông thôn mới. Kiên quyết đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn .

Dám nghĩ, dám làm, chịu khó, Ly Văn Quyền đã tạo dựng cho mình cuộc sống khá sung túc. Hơn thế nữa, lại tận tâm với công việc chung, sống có trách nhiệm với cộng đồng, Ly Văn Quyền xứng đáng là tấm gương cho các bạn trẻ, cho bà con trong thôn, xóm noi theo.

Bài, ảnh: Đăng Khoa (Bộ CHQS tỉnh)