Chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng

BHG - Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn phát triển ổn định; chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 7 và những ngày đầu tháng 8.2021 có chiều hướng tăng.

Người dân thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) mua sắm hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tháng 7 tăng 0,27% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt 982,3 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước và tăng 4,23% so với cùng kỳ. Thị trường hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ; hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả tương đối ổn định, không có hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền 385 lượt, vận động 371 cơ sở kinh doanh ký cam kết tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kinh doanh thương mại; không buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, niêm yết giá. Tổ chức kiểm tra 97 vụ, xử lý vi phạm hành chính 58 vụ với 71 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 197 triệu đồng; tiêu hủy hàng hóa vi phạm với giá trị trên 48 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về giá, vi phạm về nhãn hàng hóa, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển KT – XH trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi chợ tại các địa phương. Giám sát, quản lý tốt giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tâm lý của người dân để đầu cơ, trục lợi. Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng hàng hoá phục vụ nhân dân trong trường hợp xảy ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn…

Tin, ảnh: Kim Tiến