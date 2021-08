Cần phát huy hiệu quả Trung tâm giới thiệu các sản phẩm nông sản Quang Bình

BHG - Để tạo địa chỉ tin cậy cho những người có nhu cầu mua các sản phẩm đặc trưng của địa phương, nhất là các sản phẩm đạt 3, 4 sao theo chương trình OCOP của tỉnh, hiện nay, nhiều huyện đã và đang tập trung quy hoạch, xây dựng các trung tâm, điểm bán hàng nông sản trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người mua hàng tiếp cận được nhiều mặt hàng uy tín, chất lượng và đậm sắc quê hương. Tuy nhiên, vẫn còn một số trung tâm chưa phát huy được hiệu quả sau đầu tư, trong đó có Trung tâm giới thiệu các sản phẩm nông sản huyện Quang Bình.

Trung tâm giới thiệu các nông sản huyện Quang Bình tại thôn Nà Tho, xã Tân Bắc xa trung tâm huyện gần 10 km, ít khu du lịch, dân cư rải rác.

Hiện, trên địa bàn huyện Quang Bình có 13 sản phẩm OCOP đạt sao và 19 sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ. Các sản phẩm này chủ yếu là bán tại cơ sở sản xuất, chủ thể sản xuất chủ động liên kết và cung cấp cho các trung tâm bày bán sản phẩm ở địa phương khác và cho các thương lái, còn tại Trung tâm giới thiệu các sản phẩm nông sản huyện hiện đang đứng chân tại thôn Nà Tho, xã Tân Bắc chỉ có 2 đến 3 sản phẩm trưng bày của HTX Thổ cẩm Pà Thẻn Tân Bắc và sản phẩm chè của Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển chè Quang Bình...

Anh Phùng Sùn Chòi, Giám đốc HTX Minh Quang, xã Xuân Minh chia sẻ: HTX chúng tôi chuyên sản xuất chè chất lượng cao và trà Shan, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao OCOP của tỉnh, sản phẩm của chúng tôi chủ yếu bán tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn được lãnh đạo các cấp quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong việc đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt là nâng cấp và phát huy hiệu quả của Trung tâm giới thiệu các sản phẩm nông sản huyện để chúng tôi có cơ hội được mang sản phẩm của mình đến trưng bày và giới thiệu tới mọi thực khách đến và dừng chân tại đó.

Một số sản phẩm được trưng bày trong Trung tâm.

Chị Phạm Thị Nhung, Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển chè Quang Bình, cho biết: Nằm trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè chất lượng cao gắn với Trung tâm giới thiệu các sản phẩm nông sản huyện Quang Bình, năm 2017 Trung tâm đi vào hoạt động với hệ thống là nhà sàn 4 gian, tầng 1 để trưng bày các sản phẩm, tầng trên để thực khách thưởng trà và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Trung tâm giới thiệu các sản phẩm nông sản huyện chưa thực sự phát huy được hiệu quả, thời gian đầu do các mặt hàng chưa đa dạng phong phú, vị trí Trung tâm cũng chưa thực sự thuận lợi do nằm cách xa trung tâm huyện gần 10 km và khu vực Trung tâm cũng ít điểm tham quan du lịch, nên lượng khách đến và dừng chân tại Trung tâm rất ít. Do đó từ khi đi vào hoạt động cho đến năm 2019 Trung tâm đã và đang và tiếp tục nâng cấp, kiện toàn lại từ nhân sự cho đến khu trưng bày để phù hợp và tiếp tục đẩy mạnh liên kết với những sản phẩm chất lượng của huyện như đan lát, thêu may, nông sản sạch đảm bảo chất lượng... Dự kiến đến cuối năm 2021, Trung tâm sẽ cố gắng hoàn thiện các hạng mục đang cải tạo, nâng cấp. Do đó, Trung tâm giới thiệu sản phẩm các nông sản huyện rất mong các chủ thể sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của huyện tiếp tục cùng phối hợp, liên kết để Trung tâm thực sự phát huy hiệu quả là cầu nối tiêu thụ sản phẩm cho địa phương. Đồng thời, cũng mong muốn chính quyền, địa phương các cấp hỗ trợ, quan tâm đến Trung tâm, doanh nghiệp thúc đẩy xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm để nhằm thu hút được nhiều thực khách biết và đến với Trung tâm nhiều hơn.

Thiết nghĩ, để các trung tâm, điểm bán hàng OCOP phát huy hiệu quả là “cầu nối” giới thiệu nông sản địa phương đến nhiều thực khách thập phương, ngoài đảm bảo hệ thống nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, sự quan tâm hỗ trợ khâu xúc tiến thương mại và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân... thì việc lựa chọn địa điểm để xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm nông sản là rất quan trọng để thu hút lượng khách đến tham quan.

Bài, ảnh: Quang Bình