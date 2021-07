Nỗ lực tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu

BHG - Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu (XNK) toàn tỉnh đạt 203,9 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển KT – XH. Đáng chú ý, ngành Hải quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nỗ lực vượt qua thách thức, góp phần tăng trưởng XNK hàng hóa, thu hút ngoại tệ.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, trước những thách thức của đại dịch Covid – 19 ảnh hướng đến nền kinh tế, đơn vị đã đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) hoạt động kinh doanh XNK nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong thực hiện nghiệp vụ Hải quan…

Đồng hành cùng DN trong thực hiện “mục tiêu kép”, Cục Hải quan tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN trong hoạt động XNK theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, phân công cán bộ trực, tăng giờ làm để giải quyết hồ sơ, tránh tồn đọng tờ khai thông quan; hỗ trợ đăng ký thủ tục xuất khẩu ngoài giờ hành chính, bảo đảm tiến độ các đơn hàng. Qua đó, góp phần khơi thông “dòng chảy” thương mại, giúp hoạt động XNK duy trì đà tăng trưởng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN phục hồi và phát triển. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan tỉnh ghi nhận 126 DN tham gia XNK, giải quyết thông quan cho 9.011 bộ tờ khai, tăng 21,9 % so với cùng kỳ. Trong đó, có 5.299 bộ luồng xanh, 3.220 bộ luồng vàng và 492 bộ luồng đỏ.

Góp phần vào thành công cho các mục tiêu tăng trưởng, công tác thu thập, xử lý, quản lý rủi ro được Cục Hải quan tỉnh đẩy mạnh. Tăng cường thông tin tuyên truyền về thị trường, nhu cầu mặt hàng XK sang thị trường các nước đến với DN. Đồng thời, thay đổi mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, việc ứng dụng CNTT trong thực hiện thủ tục đã rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho DN hoạt động XNK. Hệ thống mạng và kênh truyền thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn; duy trì, khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng chuyên môn nghiệp vụ hải quan. Niêm yết công khai 140 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh diễn ra chủ yếu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Tuyên Quang. Trong đó, tổng trị giá kim ngạch XNK toàn tỉnh đạt 203,9 triệu USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các loại hình XK kinh doanh chủ yếu là mặt hàng hoa quả tươi, tinh bột, quần áo, gỗ ván sàn, quặng ăng-ti-mon… Tổng giá trị đạt 139,5 triệu USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, một số mặt hàng khác như: Hạt Cà phê, Đậu xanh, ớt khô… mang lại 17,4 triệu USD, tăng 195% so với cùng kỳ. Kim ngạch NK kinh doanh đạt 47 triệu USD. Một số mặt hàng giảm như: Năng lượng điện, máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô...

Triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm, ngành Hải quan tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động kinh doanh XNK; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT; tổ chức đối thoại với DN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế...

Bài, ảnh: PHẠM HOAN