Nhìu Sang vững vàng nơi biên cương

BHG - Đầu tháng 7.2021, gần 40 hộ thôn biên giới Nhìu Sang, xã Xín Chải (Vị Xuyên) vô cùng phấn khởi khi tuyến đường bê tông từ trung tâm xã đến nhà văn hóa thôn chính thức hoàn thành. Niềm vui này tiếp tục tạo động lực to lớn giúp người dân nơi đây yên tâm bám bản, bám đất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu đẹp.

Tuyến đường từ trung tâm xã Xín Chải đến Nhà Văn hóa thôn Nhìu Sang được hoàn thành.

Trưởng thôn Nhìu Sang, Bồn Văn Lâm chia sẻ: Trước đây, khi tuyến đường từ trung tâm xã đến nhà văn hóa thôn dài hơn 3 km chưa được bê tông đã khiến hoạt động đi lại của người dân vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa mưa, mặt đường thường bị sói mòn, trơn trượt, sạt lở. Đây cũng là nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội của thôn. Trước thực tế trên, cuối năm 2020, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tuyến đường trên đã được khởi công xây dựng. Đến đầu tháng 7.2021, công trình chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui lớn của người dân thôn Nhìu Sang.

Tuyến đường trục thôn được bê tông hóa mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế, xã hội của người dân thôn Nhìu Sang. Cũng theo Trưởng thôn Bồn Văn Lâm: Tuyến đường trục thôn được hoàn thành không chỉ thuận lợi cho người dân đi lại mà còn tạo điều kiện cho hoạt động giao thương buôn bán hàng hóa của thôn phát triển. Trên cơ sở đó, thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tập trung duy trì, nhân rộng và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp thế mạnh mang tính hàng hóa của địa phương như: Chè Shan tuyết, Thảo quả, chăn nuôi dê, trâu, lợn bản địa…

Phát triển chăn nuôi lợn giúp người dân thôn Nhìu Sang nâng cao thu nhập.

Bên cạnh phát triển các cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, mới đây, Nhìu Sang tiếp tục thực hiện cải tạo vườn tạp với mô hình trồng cây Hồng không hạt. Mô hình có quy mô hơn 2 ha với 11 hộ tham gia. Đây là mô mình được đánh giá có sự phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện mô hình, các hộ được hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật trồng, chăm sóc. Thông qua mô hình nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác cho người dân; đồng thời nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai vườn đồi vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thôn Nhìu Sang cũng tích cực tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Chung tay xây dựng Nông thôn mới; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Nhờ vậy, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn luôn được giữ vững.

Thời gian tới, thôn tiếp tục tham mưu cho chính quyền xã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, giư vững an ninh, trật tự khu vực vùng biên; tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh các hoạt động lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước tạo diện mạo mới cho thôn vùng biên còn nhiều khó khăn này.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ