Ngành Công thương chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang

BHG - Thực hiện kế hoạch của tỉnh về việc tổ chức sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang và tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang vào tháng 8.2021. Trong đó, Sở Công thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Quảng trường 26/3. Đây là dịp để tỉnh Hà Giang quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, riêng có của tỉnh tới đông đảo người dân Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Trao đổi với phóng viên về kế hoạch tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Sở Công thương cho biết: Các hoạt động sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn; các nội dung thể hiện sự trang nghiêm của một sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đúng thuần phong, mỹ tục. Đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Sản phẩm trưng bày phải đảm bảo có tem nhãn, bao bì, mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo về số lượng để phục vụ đại biểu và khách tham quan.

Các đại biểu tham quan gian hàng được trưng bày tại gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng tỉnh ở Quảng trường 26/3 (ảnh tư liệu).

Các nội dung trong tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang, đó là: Tổ chức khai mạc không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm gắn với Tuần văn hoá Du lịch thành phố Hà Giang 2021, thời gian dự kiến là 19h30’ ngày 18.8, địa điểm tại Công viên cây xanh Quảng trường 26/3.

Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang, quy mô 12 gian hàng trang trí mô phỏng theo mô hình nhà trình tường của đồng bào dân tộc Mông; trong đó Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch và doanh nghiệp 1 gian, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Ngoài ra, chương trình sẽ tổ chức không gian thưởng trà Shan tuyết, thời gian dự kiến từ 19h – 21h 30p các ngày 18 đến 21.8 và các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch của thành phố Hà Giang.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương cho biết: Hiện Trung tâm đã liên hệ với các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng đặc trưng của tỉnh để chuẩn bị cho các gian hàng trưng bày, giới thiệu. Ngoài kế hoạch của Sở Công thương, Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các phần việc được giao. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, tuyên truyền các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lên các loại hình báo chí, mạng xã hội Facebook và Zalo...

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp tại các địa phương trong nước, chính vì vậy ngoài các hoạt động chính sẽ diễn ra thì công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế được đặt lên hàng đầu. Theo đó số khách mời tham dự cũng được hạn chế, Sở Công thương cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng liên quan như Y tế để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức sự kiện.

Trên cơ sở Kế hoạch được Sở Công thương xây dựng, rất mong các ngành chức năng tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch và tiến hành triển khai. Tạo không gian văn hóa, không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc hữu của tỉnh một cách thành công, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Thời gian dự kiến sẽ tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 18.8 đến hết ngày 21.8.2021.

