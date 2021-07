Mô hình mận – lê – đào của Trưởng thôn Sùng Văn Sinh

BHG - Nằm trên thảo nguyên xanh Suôi Thầu thuộc thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), vườn cây ăn quả của ông Sùng Văn Sinh, Trưởng thôn Suôi Thầu thu hút nhiều du khách bởi quy mô rộng lớn và trĩu quả trong mùa thu hoạch, trở thành mô hình điểm trong phát triển nông nghiệp của thôn.

Vườn mận táo của Trưởng thôn Sùng Văn Sinh vào vụ thu hoạch.

Ông Sùng Văn Sinh, sinh năm 1974, được nhân dân tin tưởng bầu làm Trưởng thôn từ nhiều năm trước. Trên cương vị người đứng đầu thôn, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác xã hội, có đóng góp trong công tác mặt trận, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ Trưởng thôn, ông Sinh cũng là người tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn hộ.

Thôn Suôi Thầu có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ, đây được ví như thảo nguyên xanh của huyện Xín Mần. Cách trung tâm thị trấn Cốc Pài hơn 5 km, nơi đây có khí hậu mát mẻ, nhiều tiềm năng phát triển du lịch và thích hợp phát triển cây ăn quả. Nắm bắt được những thuận lợi đó, tận dụng quỹ đất vườn của gia đình, ông đã mạnh dạn đầu tư cải tạo, phát triển cây ăn quả thế mạnh, có giá trị kinh tế. Ông Sinh cho biết: Trước đây đất vườn của gia đình chủ yếu trồng ngô và lúa nương, một phần diện tích trồng hoa Tam giác mạch phục vụ du lịch và làm thực phẩm. Tuy nhiên, qua thời gian và do nhu cầu thị trường ngày càng phát triển, gia đình nhận thấy trồng các loại cây trên chưa mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, năm 2018 gia đình quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Để thực hiện, ông Sinh dành nhiều thời gian để tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế, được sự tư vấn, hỗ trợ của ngành chuyên môn, gia đình quyết định phát triển theo hướng trồng các loại cây ăn quả vừa có giá trị kinh tế, vừa phù hợp với khí hậu, địa hình và thổ nhưỡng khu vực miền núi. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, ông đã mạnh dạn đầu tư trồng cây mận táo, lê và cây đào. Năm 2018, ông mua 500 gốc mận về trồng, sau đó đưa vào trồng thử nghiệm cây lê đường và cây đào dọc sườn núi.

Thực hiện cải tạo khu vườn, ông khoanh vùng theo từng khu vực cây trồng riêng biệt. Đối với diện tích cây ăn quả được trồng 3 ha theo đúng hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn như: Khoảng cách, công tác chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh… Đến nay, các loại cây trồng sinh trưởng tốt và bắt đầu cho thu hoạch. Ông Sinh cho biết: Việc phát triển mô hình mận táo, đào và lê rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Do đó, vườn cây ăn quả của gia đình luôn xanh tươi và trĩu quả ngay mùa đầu tiên cho thu hoạch.

Năm nay là vụ đầu tiên cây mận táo cho thu hoạch, do áp dụng các tiến bộ khoa học trong khâu trồng, chăm sóc nên chất lượng quả rất tốt được người tiêu dùng ưu chuộng. Đối với cây lê và cây đào đã cho thu hoạch từ các năm trước, hiện tại gia đình đang tập trung thu hoạch mận táo. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên mận có giá bán 15 nghìn đồng/kg, giảm hơn so với những năm trước. Dù vậy, nhờ làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và chất lượng quả tốt nên gia đình đã xuất bán không chỉ trong huyện, tỉnh mà còn cả ở thành phố Hà Nội và các tỉnh khác, mang về thu nhập hàng chục triệu đồng.

Dẫn chúng tôi tham quan giữa vườn mận táo sai trĩu quả, ông Sùng Văn Sinh, chia sẻ: Mục tiêu của gia đình là cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, từ đó mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu của địa phương, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống. Trong thời gian tới, khi khu du lịch sinh thái Suôi Thầu được đầu tư phát triển, gia đình sẽ mở rộng diện tích vườn cây ăn quả kết hợp với phát triển du lịch theo mô hình “miệt vườn”.

Bài, ảnh: VĂN LONG