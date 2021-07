Bảo đảm cung ứng hàng hóa, giá cả ổn định trong mùa dịch

BHG - Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến ngày càng phức tạp, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động phương án chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ngành Công thương tăng cường theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, thực hiện biện pháp bình ổn thị trường hàng hóa, giá cả; triển khai hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, chương trình kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch bệnh… nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Vinmart đường Trần Phú (thành phố Hà Giang).

Theo báo cáo của ngành Công thương, trong 6 tháng đầu năm dịch Covid – 19 tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đến cuối tháng 4 và giữa tháng 7 vừa qua, dịch bùng phát trở lại và khó kiểm soát trong cộng đồng. Nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch lây lan trên địa bàn, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Do đó, mức độ lưu chuyển, trao đổi, mua bán hàng hóa giảm sút rõ rệt so với cùng kỳ năm 2020.

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa. Đồng thời, chỉ đạo doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh đầu mối cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Theo dõi sát nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu; tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa trong tỉnh. Thực hiện giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản địa phương có sản lượng lớn, nhất là các sản phẩm OCOP. Đồng thời, thông tin đầy đủ, kịp thời diễn biến thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, cung cầu hàng hóa, quản lý an toàn thực phẩm tới các tầng lớp nhân dân; kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh sẵn sàng phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân trong trường hợp dịch bệnh bùng phát; thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi nhằm đẩy mạnh năng lực sản xuất và dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường trong tình hình hiện nay. Rà soát, đánh giá nguồn cung, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, có phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh và cho các khu vực phải thực hiện cách ly; có phương án phối hợp hỗ trợ cung ứng hàng hóa cho các địa phương khác khi cần thiết.

Qua khảo sát tại các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn, các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đều đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hoạt động kinh doanh, mua bán diễn ra bình thường, giá cả các mặt hàng không tăng so với thời điểm đầu năm. Sức mua tại chợ và các siêu thị, cửa hàng bán lẻ tăng nhẹ so với thời điểm tháng 5, 6. Đại diện quản lý Siêu thị Vinmart tại số 89, đường Nguyễn Thái Học, phường Minh Khai (TPHG) cho biết: Cửa hàng đã chủ động đảm bảo cung ứng nguồn hàng thiết yếu trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Hiện tại, các mặt hàng tại siêu thị vẫn đầy đủ, phong phú, đa dạng, giá cả ổn định. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi mua hàng, tập trung đông người, không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Sở Công thương chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu, triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất được lưu thông thông suốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, duy trì sản xuất; linh hoạt trong hoạt động xuất, nhập khẩu; tổ chức tốt lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy đủ nguồn hàng cho thị trường. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật. Ngành Công Thương cũng khuyến cáo người dân yên tâm, không tích trữ hàng hóa, hạn chế tập trung đông người đến các chợ, cửa hàng, siêu thị nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG