Xây dựng Nông thôn mới ở xã đặc biệt khó khăn Tân Lập

BHG - Xuất phát điểm là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới (NTM); song, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Tân Lập (Bắc Quang) đã chứng minh sự nỗ lực vượt bậc để từng bước chinh phục mục tiêu hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào năm 2024.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa.

Trên lộ trình xây dựng NTM, Tân Lập đối diện với bộn bề khó khăn. Trong đó, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất đai bị chia cắt bởi núi cao, suối sâu, giao thông đi lại khó khăn; dân cư sinh sống không tập trung; trình độ dân trí thiếu đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao… Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền sở tại, sự đồng thuận trong nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng NTM ở xã Tân Lập có bước chuyển khởi sắc. Xã đã hoàn thành 10/19 tiêu chí NTM, gồm: Quy hoạch; thủy lợi; thông tin và truyền thông; lao động, việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; an ninh, trật tự xã hội; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Thu hái chè Shan tuyết tại xã Tân Lập.

Nổi bật có thể kể đến tiêu chí số 1 về Quy hoạch. Tiêu chí này được xã thực hiện chất lượng, có tầm nhìn, lộ trình; đảm bảo bố trí, sắp xếp các khu chức năng, sản xuất, dịch vụ, hạ tầng KT-XH, môi trường theo tiêu chuẩn NTM gắn với đặc thù, tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo tiền đề quan trọng để Tân Lập bứt phá trong tương lai không xa. Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Tân Lập đã phối hợp với đơn vị tư vấn – Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) để thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng đất trên địa bàn, giai đoạn 2021 – 2030 với nhiều nội dung quan trọng: Tại thôn Chu Hạ, quy hoạch nhà làm việc của Công an xã, điểm bán xăng, dầu (diện tích 1.500 m2), chợ gia súc (4.000 m2), vùng trồng cây dược liệu 43,8 ha. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch: 3 thủy điện tại thôn Khá Thượng, Khá Hạ, Minh Thượng; điều chỉnh quy hoạch khu vực xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng 5/8 thôn và sân vận động thể thao trung tâm xã (từ thôn Chu Thượng sang Chu Hạ) với diện tích 4.000 m2…

Việc hoàn thành 10/19 tiêu chí NTM là kết quả đáng trân quý tại xã đặc biệt khó khăn như Tân Lập. Điều đó cho thấy bước đi đúng, trúng của cả hệ thống chính trị trong việc đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Là minh chứng cho sự chủ động, linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn, cơ chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Chủ tịch UBND xã Tân Lập, Tống Xuân Ngự chia sẻ: Điều đáng quý nhất là đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã đã dần chuyển từ chỗ trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước sang chủ động đóng góp công sức, vật lực đồng lòng xây dựng NTM. Đến nay, xây dựng NTM trở thành phong trào sâu rộng, thực sự là khát vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Minh chứng cho thấy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn có sự tham gia tích cực của người dân. Chỉ từ đầu năm 2021 đến nay, nhân dân đã hiến trên 8.000 m2 đất để giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho thi công xây dựng tuyến đường bê tông nông thôn dài 12,5 km tại thôn Khá Thượng và Chu Hạ. Đồng thời, đóng góp hàng trăm ngày công đổ bê tông sân hội trường thôn Chu Hạ và Nậm Siệu với tổng diện tích gần 650 m2. Không những vậy, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, thôn Nậm Siệu đã ra mắt thôn Tự chủ - Tự quản, giúp nhân dân tự chủ trong phát triển kinh tế, được quyền khai thác, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật để phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững. Hơn nữa, người dân tự nguyện thỏa thuận những biện pháp quản lý, đóng góp các nguồn vật chất, tài chính cho tập thể trong thực hiện các công việc chung; tự xây dựng kế hoạch phát triển và giám sát kế hoạch đó.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lập, Triệu Chàn Khuân chia sẻ: Trong xây dựng NTM, chúng tôi đang thực hiện quan điểm xuyên suốt: Người dân là chủ thể chính, dựa vào nội lực của nhân dân; các hoạt động cụ thể về phát triển KT-XH do người dân bàn bạc dân chủ, công khai để quyết định và tổ chức thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, Nhà nước hỗ trợ, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Mặt khác, chương trình xây dựng NTM nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới và phát triển toàn diện đời sống xã hội trong nông thôn. Do vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo đồng bộ, hài hòa giữa phát triển KT-XH với đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG