Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang năm 2021

BHG - Sáng 8.6, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2021 theo hình thức trực tuyến đến 20 điểm cầu trong nước và 8 điểm cầu nước ngoài. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Năm 2021, tỉnh Bắc Giang có 28.100 ha vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng khoảng 15.000 tấn so với 2020, hiện đang bước vào thu hoạch. Vụ vải thiều 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang bùng phát mạnh tại tỉnh Bắc Giang, do vậy tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thông qua việc kết nối với các tập đoàn bán lẻ, khuyến khích doanh nghiệp mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử như Alibaba, San24h.vn, Sendo.vn, Voso.vn; thúc đẩy các hoạt động tiêu thụ vải thiều trên mạng xã hội facebook, zalo...

Bắc Giang cũng chú trọng đa dạng hóa hình thức bảo quản, đóng gói để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, ứng dụng công nghệ bảo quản hiện đại như: Sử dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi MAP, công nghệ CAS của Nhật Bản và các công nghệ bảo quản tiên tiến khác nhằm phục vụ xuất khẩu vải thiều tươi đến các nước. Nhân rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc để kiểm soát tất cả các khâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các tập đoàn, hệ thống bán lẻ trong nước đều nhận định, khó khăn lớn nhất trong việc tiêu thụ vải thiều năm nay là khâu vận chuyển do nhiều đối tác vận chuyển lo ngại việc đi vào các tỉnh có dịch và khi về lái xe của họ phải cách ly 21 ngày. Do đó các đơn vị mong muốn ngành Giao thông vận tải và tỉnh Bắc Giang có giải pháp tháo gỡ giúp đơn vị vận chuyển có thể lưu thông dễ dàng mà vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Các tập đoàn, hệ thống bán lẻ trong nước và Tham tán thương mại tại nước ngoài cũng khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm vải thiều niên vụ 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã chứng kiến nghi thức trao văn bằng chứng nhận chỉ dẫn chỉ địa lý sản phẩm vải thiều Bắc Giang tại Nhật Bản và khai trương gian hàng vải thiều Bắc Giang trên các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG