Đẩy mạnh chuyển đổi số các dịch vụ kinh doanh điện

BHG - Ngày nay, các hình thức thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ, việc thanh toán không tiền mặt đã trở thành phương thức phổ biến. Đáp ứng xu thế phát triển tất yếu của xã hội, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Giang đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các hình thức thanh toán dịch vụ theo phương thức điện tử. Trong đó, hình thức thu tiền điện theo phương thức điện tử đã tạo nhiều tiện lợi, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Kiểm tra các thông số an toàn Trạm 110Kv Bắc Quang. Ảnh: V.N

Việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử đối với các dịch vụ điện được Điện lực Hà Giang triển khai bao gồm: Cấp điện hạ áp; cấp điện trung áp; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng, mức sử dụng điện; thay đổi loại đồng hồ đo điện 1 pha và 3 pha, thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng, định mức sử dụng điện…

Từ cuối năm 2019, Công ty Điện lực Hà Giang đã triển khai cung cấp 100% các dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ đẩy mạnh việc cung ứng các dịch vụ điện trực tuyến, trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 64,4%. Kể từ tháng 2 - 12.2020 yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tăng 1,42% lên 28,2%, tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua internet đạt 77%.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ bước đầu triển khai các dịch vụ, Điện lực Hà Giang đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường hướng dẫn khách hàng áp dụng các kênh trực tuyến để yêu cầu thực hiện dịch vụ điện do Tổng Công ty cung cấp. Điều này đã giúp khách hàng tiếp cận sử dụng và dần làm quen với các dịch vụ điện tử. Đồng thời, ký hợp tác với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, tổ chức trung gian thanh toán và cung cấp các hình thức thanh toán tiền điện bằng dịch vụ điện tử. Do đó, khách hàng có thể thanh toán tiền điện tự động qua tài khoản ngân hàng hoặc qua tin nhắn Banking Bank.

Hiện, Điện lực Hà Giang đã triển khai nhiều hình thức thanh toán như: Thanh toán trực tuyến trên website của công ty; qua internet banking/mobile banking; qua tổ chức trung gian thu hộ như: Zalo pay, Viettell, Momo,… Có thể nói, khách hàng sử dụng điện là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ việc triển khai hình thức thanh toán điện tử này. Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang cho biết: Tôi đã sử dụng hình thức thanh toán tiền điện thông qua Viettel Pay ngay khi được hướng dẫn vì thấy rất tiện lợi. Hình thức thanh toán này giúp tôi tiết kiệm thời gian và còn tiết kiệm được 10% hóa đơn tiền điện hàng tháng. Đặc biệt, thời gian qua, khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tụ tập nơi đông người, thì đây là hình thức thanh toán được ưa chuộng nhất.

Ông Hoàng Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Việc triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến cung cấp dịch vụ điện ngày càng công khai, minh bạch. Thông qua đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao dịch vụ khách hàng của ngành Điện. Bên cạnh đó, việc giao dịch bằng hình thức điện tử giúp giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hợp đồng so với sử dụng hợp đồng giấy, do đó, góp phần tiết kiệm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường. Khách hàng cũng được hưởng nhiều lợi ích hơn khi sử dụng dịch vụ.

MY LY