Xín Mần tái đàn lợn theo hướng an toàn

BHG - Sau khi đã khống chế được dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, bà con huyện Xín Mần chủ động đầu tư tái đàn lợn. Nắm bắt tình hình thực tiễn chăn nuôi những năm vừa qua, Phòng Nông nghiệp - PTNT có chủ trương khuyến khích bà con tái đàn theo hướng gia trại, trang trại để chăn nuôi an toàn, hiệu quả.

Trang trại chăn nuôi khép kín của anh Vàng Văn Tường, thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò.

Trong 2 năm vừa qua, huyện Xín Mần gánh chịu những tổn thất không nhỏ do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra. Nhiều người dân chăn nuôi lợn nhỏ lẻ bị thiệt hại do cách chăn nuôi thiếu khoa học, không chú ý phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, một số gia trại có quy mô, các trang trại từ 15 con lợn trở lên được chăm sóc tốt, phòng dịch hiệu quả nên về cuối năm khi giá thành lợn cao bà con chăn nuôi thu hồi vốn và có lãi. Do đó, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn quản lý chặt hơn công tác tái đàn của bà con.

Trao đổi với chị Ninh Thị Văn, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y huyện được biết: Tái đàn lợn trên địa bàn huyện cần có sự cẩn trọng trong thời điểm này. Phòng Nông nghiệp - PTNT có phương án hỗ trợ các gia đình có nhu cầu tái đàn, đồng thời yêu cầu các hộ khai báo khi mua lợn giống để xác định nguồn gốc, kiểm tra dịch bệnh trước khi nuôi. Bên cạnh khuyến khích các xã, thị trấn và người chăn nuôi còn định hướng tái đàn theo hướng gia trại, trang trại để có thể chăm sóc toàn diện để đạt hiệu quả kinh tế, tránh được thiệt hại khi có bệnh dịch xảy ra.

Năm vừa qua, huyện có 539 hộ thực hiện tái đàn, lũy kế là 690 con. Trạm Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức kiểm nghiệm và hỗ trợ bà con làm chuồng trại, tư vấn về con giống, kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh. Hiện, trên địa bàn huyện có 26 gia trại, trang trại từ 15 con lợn trở lên. Các trang trại quy mô được chủ nuôi đầu tư chuồng đảm bảo hợp vệ sinh, phun khử độc, theo dõi và chăm sóc lợn theo hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học. Xã Bản Ngò xác định chăn nuôi là một trong những điểm mạnh để phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định tại chỗ cho bà con đã khuyến khích, hỗ trợ người dân chăn nuôi đầu tư về chuồng trại và con giống. Xã có 6 trang trại, gia trại chăn nuôi khép kín đã tái đàn lợn ổn định. Gia đình anh Vàng Văn Tường, thôn Táo Thượng tập trung nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt theo quy mô khép kín với 16 ô chuồng và khu xử lý chất thải riêng nên đảm bảo an toàn, giúp đàn lợn phòng tránh được dịch bệnh. Chăn nuôi tập trung cũng giúp anh Tường chủ động nguồn thức ăn từ bỗng rượu, cây chuối, xử lý vệ sinh chuồng trại tốt hơn. Tại xã Khuôn Lùng, với chủ chương phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, người dân cũng được đinh hướng đầu tư và tái đàn lợn theo hướng gia trại an toàn. Trên địa bàn xã có 5 gia trại từ 10 - 20 con, đàn lợn giống được xác minh nguồn gốc rõ ràng, chuồng trại và con giống được khử trùng và tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn.

Việc tái đàn theo hướng chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn sinh học là hướng đi đúng trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc tái đàn cũng còn chậm do là bà con e ngại rủi ro khi có bệnh dịch, phần vì con giống khan hiếm, giá cao (1,5 – 2 triệu đồng/1 con lợn giống), khiến các hộ thiếu vốn để đầu tư chăn nuôi số lượng lớn. Để giúp bà con ổn định chăn nuôi, đảm bảo cung ứng nhu cầu thị trường thì các ngành chức năng cùng các cấp chính quyền địa phương phải đồng hành cùng bà con trong quản lý chặt chẽ nguồn cung cấp giống nuôi thương phẩm, nuôi làm giống, chú trọng đến khâu giết mổ, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong tái đàn, tăng đàn.

Bài, ảnh: Trọng Toan