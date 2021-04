Vượt khó nơi biên cương

BHG - Với ý chí, bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Đồng (sinh 1965), thôn Nặm Tạ, xã Thanh Đức (Vị Xuyên) đã không vì khó khăn mà khuất phục, quyết tâm bám đất, xây dựng cơ ngơi vững vàng nơi biên cương.

Nuôi trâu sinh sản mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình ông Nguyễn Văn Đồng.

Nắng Hạ đầu mùa, ngược con đường lên biên giới, chúng tôi cùng Hội CCB xã Thanh Đức đến thăm nhà CCB Nguyễn Văn Đồng. Ngôi nhà sàn làm bằng bê tông mới hoàn thiện của ông nằm khang trang, kiên cố giữa bản làng Nặm Tạ. Trong tâm thế vui mừng, ông Đồng kể: “Tròn 16 tuổi tôi tham gia lực lượng dân quân xã để phục vụ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Những năm 1981 - 1984, mỗi khi nghe thấy tiếng pháo nổ cả làng tôi phải đi trốn. Thôn Nặm Tạ có điểm cao 1509 là nơi diễn ra cuộc chiến ác liệt nhất vào năm 1984. Bây giờ, nơi đây trở thành điểm lịch sử, tâm linh được các CCB, du khách tìm đến tham quan, ôn lại kỷ niệm xưa. Tháng 5.1985, tôi về làm xã đội trưởng xã Thanh Đức đến năm 1995 thì về hưu”.

Về hưu, ông nhanh chóng bắt tay vào làm kinh tế. Trên mảnh đất biên giới đầy nắng và gió, ông nhận thấy chỉ phát triển chăn nuôi trâu, lợn, dê là hướng đi tốt nhất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa hình và sẵn nguồn cỏ dồi dào. Mấy năm trước, ông được vay 60 triệu đồng theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh để nuôi trâu hàng hóa. Khi có nhà cửa ổn định, các con trưởng thành, ông không nuôi nhiều trâu như trước mà tập trung chăm sóc 4 con trâu sinh sản. Với mức thu nhập đạt 50 - 70 triệu đồng/năm, 2 vợ chồng ông có cuộc sống đầy đủ, là tấm gương đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của thôn.

Không chỉ năng nổ trên “mặt trận” kinh tế, ông còn là thành viên tích cực của Tổ an ninh tự quản tham gia bảo vệ đường biên giới. Biết thôn Nặm Tạ còn nhiều bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, có những người dân không may cụt chân, mất tay do dẫm phải mìn khi lên nương, ông đã cùng hội viên CCB tự nguyện hỗ trợ bộ đội tìm kiếm địa điểm rà phá bom mìn, tìm kiếm mộ liệt sỹ. Ông Đồng tâm sự: “Việc làm tuy không lớn lao nhưng khi được góp sức cho quê hương tôi thấy rất vui và nhẹ nhõm lòng mình. Hôm nay, Nặm Tạ đã có đường bê tông, dân cư sống tập trung, bà con người Dao, Tày hăng hái trồng chè Shan tuyết, cây Thảo quả và nuôi trâu sinh sản để sớm vươn lên thoát nghèo”.

Qua trao đổi, đồng chí Lý Văn Nền, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “CCB Nguyễn Văn Đồng là một trong những tấm gương mẫu mực của Hội CCB xã. Sự cố gắng, nỗ lực của ông trở thành điểm tựa, động lực khuyến khích các hội viên CCB và bà con cùng nhau phát triển kinh tế. Với những đóng góp của mình, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, thắp sáng niềm tin nơi biên cương”.