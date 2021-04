Nỗ lực thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu

BHG - Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh khẳng định: Tình hình chính trị, kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động thương mại quốc tế, kinh doanh, xuất - nhập khẩu (XNK), đầu tư, du lịch... Điều này đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ của từng cán bộ đến tập thể ngành Hải quan tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Và những kết quả hoạt động XNK quý I vừa qua đã chứng minh những nhận định, cũng như giải pháp đề ra của Cục Hải quan tỉnh hoàn toàn có cơ sở khi tổng trị giá kim ngạch XNK đạt 93,2 triệu USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trên địa bàn tỉnh đạt 59,7 triệu USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 33,5 triệu USD tăng 8,76%. Cụ thể, xuất khẩu kinh doanh đạt 66,4 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quả Thanh long tươi, tinh bột sắn, hạt lạc nhân; ván bóc, quần áo các loại, vàng mã, đũa gỗ, bao bì PP, gỗ ván sàn, gỗ ván ép, Antimon thỏi, chè… Nhập khẩu kinh doanh đạt 20,6 triệu USD, giảm 29,5%; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là năng lượng điện, máy móc thiết bị thủy điện và máy móc dùng cho sản xuất, linh kiện phụ tùng ô tô; hoa tươi, than cốc, hóa chất, vải, chỉ may, nhãn chỉ dẫn, cúc khóa, keo, băng dính, vật chịu lửa, gạch lõi, bột Melamine…

Mặc dù tổng kim ngạch XNK tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhưng số thu thuế đạt rất thấp, luỹ kế từ đầu năm đến giữa tháng 3 vừa qua mới đạt 30,52 tỷ đồng; giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,52% chỉ tiêu Bộ Tài chính và chỉ tiêu phấn đấu Tổng Cục Hải quan giao. Trong đó, địa bàn Hà Giang đạt 22,25 tỷ đồng, giảm 45,02% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 10,6% 8,27 tỷ đồng, giảm 58,56%, đạt 10,34% chỉ tiêu Bộ Tài chính và chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Theo đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh: Nguyên nhân số thu giảm so do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài đã tác động lớn đối với nền kinh tế, trong đó có hoạt động XNK hàng hóa. Một số mặt hàng XNK có thuế giảm sâu hoặc do chuyển mua trong nước như: Năng lượng điện, than cốc, hóa chất, linh kiện, máy móc thiết bị phục vụ các dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện... Trong khi đó, có 118,236 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, số nợ đọng thuộc nhóm khó thu gồm, nợ nội địa hoá xe máy từ năm 2001 và nợ thuế của người nộp thuế bỏ trốn, không đăng ký địa chỉ kinh doanh, ngừng và tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Nhận diện rõ những khó khăn, thời gian qua Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo thường trực làm nhiệm vụ quản lý và giải quyết thủ tục kịp thời, tạo thuận lợi cho hàng hoá XNK, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh theo đúng quy định nhưng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hải quan, qua đó rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp hoạt động XNK. Triển khai thực hiện các cam kết trong Tuyên ngôn phục vụ khách hàng với trách nhiệm cao, tích cực hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp; chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời qua đơn thư, đường dây nóng về các hành vi buôn lậu, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại... những giải pháp trên đã tạo niềm tin, thu hút doanh nghiệp triển khai hoạt động XNK hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh với 106 doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK (4.257 tờ khai, tăng 421 tờ) trong quý I vừa qua, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến Chiến