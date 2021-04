Kinh tế phục hồi tăng trưởng

BHG - Bước vào năm 2021, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, tỉnh ta tiếp tục gặp khó khăn trong phát triển kinh tế khi ghi nhiễm ca bệnh dương tính với dịch Covid - 19 tại Xín Mần. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong thực hiện “mục tiêu kép”, tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân và phục hồi nền kinh tế với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá.

Người dân xã Kim Thạch (Vị Xuyên) chăm sóc ngô Xuân.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các ngành, cấp, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021; Đề án cải tạo vườn tạp; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2… Trong quý 1, sản xuất vụ Xuân cơ bản đạt tiến độ, đáp ứng khung thời vụ; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình nông nghiệp trọng tâm. Chăn nuôi phát triển theo quy mô trang trại, gia trại; tổng diện tích rừng trồng tập trung do nhân dân tự thực hiện đạt trên 750 ha; tổng sản lượng thủy sản đạt 667 tấn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 3.165 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải và dịch vụ kho bãi đạt trên 161 tỷ đồng, tăng 15,97%; tổng trị giá kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 71 triệu USD, tăng 47,9%. Đặc biệt, ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế và kiểm soát trên địa bàn tỉnh, lượng khách du lịch đến tỉnh trong tháng 3 đã tăng gấp 2 lần so với tháng 2, đạt 104.805 lượt du khách, nâng tổng số khách du lịch đến tỉnh trong quý 1 đạt 352.623 lượt người, trong đó, khách quốc tế 1.568 lượt, khách nội địa 351.055 lượt; tổng doanh thu từ du lịch đạt 581 tỷ đồng.

Hoạt động của Hệ thống siêu thị Vinmart (thành phố Hà Giang) góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp vừa chú trọng phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trở lại, giúp ngành Công nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tăng 3,82% so với cùng kỳ; chỉ tính riêng trong tháng 3, chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tăng 24,48% so với tháng trước, trong đó tăng cao nhất là ngành Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt (tăng 13,52%); ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 12,07%). Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 1.119,3 tỷ đồng, tăng 8,7%. Các sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng cao gồm: Ván ép (tăng 23,9%), bột giấy (tăng 40,5%), điện sản xuất (tăng 12,0%), điện thương phẩm (tăng 27,8%)... Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 425,5 tỷ đồng, một số khoản thu theo sắc thuế tăng so với cùng kỳ gồm: Thu quốc doanh T.Ư tăng 19,5%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 7,6%; thuế bảo vệ môi trường tăng 30,9%. Trong quý 1, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển quý 1 đạt 1.953,7 tỷ đồng. Lĩnh vực đầu tư công đã hoàn thành công tác phân bổ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách T.Ư năm 2021. UBND tỉnh phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức khởi công dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Hà Giang; hỗ trợ 9 doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án về chế biến nông - lâm sản, du lịch, dược liệu; thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 55,6 tỷ đồng. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn tỉnh tổ chức ra quân xây dựng Nông thôn mới với 29.955 người tham gia; làm mới 8,53 km đường bê tông các loại; bó láng nền nhà 224 hộ; xây dựng 468 công trình nhà tắm, cứng hóa và di dời 215 chuồng trại, xây dựng 177 bể nước; nhân dân hiến 80.521m2 đất, đóng góp 25.601 ngày công lao động. Các địa phương đã triển khai và hoàn thành trên 400 nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; toàn tỉnh có 321hộ/356 hộ triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp, trong đó có 136 hộ nghèo và 185 hộ cận nghèo.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để có được thành quả trên, tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời tăng cường sự lãnh, chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với nhiều chủ trương, quyết sách mạnh mẽ; sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, giúp nền kinh tế phục hồi. Thời gian tới, các cấp, ngành cần tập trung cao độ, hoàn thành xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển KT - XH đề ra...

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN