Hàng Việt về với miền núi, kích cầu tiêu dùng khu vực nông thôn

BHG - Do đại dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh vừa qua đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông hàng hóa trên thị trường, hoạt động thương mại giảm so với cùng kỳ các năm. Nhằm kích cầu tiêu dùng sau khi đại dịch được khống chế, thời gian tới Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương (KC-XTCT), Sở Công thương sẽ tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về các xã miền núi nhằm tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh có điều kiện tiếp cận, mua sắm các mặt hàng do Việt Nam sản xuất, giá cả hợp lý.

3 phiên chợ được Trung tâm KC-XTCT tổ chức trong thời gian tới là: Phiên thứ nhất, từ ngày 24.4 – 28.4.2021, địa điểm: Trung tâm xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì. Phiên thứ hai, gian từ ngày 1.5 – 5.5.2021, địa điểm: Chợ xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang và Phiên thứ ba, thời gian từ ngày 9.5 – 13.5.2021, địa điểm: Chợ xã Đường Âm, huyện Bắc Mê.

Nhằm chuẩn bị tổ chức các phiên chợ, Trung tâm KC-XTCT phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương (Trung tâm Thông tin – Công báo tỉnh, Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh Hà Giang) để quảng bá, đưa tin về phiên chợ. Gửi thư mời, vận động và tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn, ký hợp đồng với các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực tham gia phiên chợ. Phối hợp với Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát, kiểm tra hàng hóa của các đơn vị tham gia phiên chợ. Cử cán bộ thường trực tại phiên chợ trong suốt thời gian trước, trong và sau phiên chợ để phối hợp, giải quyết các công việc có liên quan đến phiên chợ.

Người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) mua sắm tại phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi do Trung tâm KC-XTCT tỉnh tổ chức

Công tác tuyền truyền về phiên chợ để cho bà con nhân dân trong xã và các xã lân cận biết tham quan, mua sắm cũng được Trung tâm triển khai quyết liệt. Thông tin về phiên chợ được đăng tải thông tin trên website Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Báo Hà Giang, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, website sct.hagiang.gov.vn; treo băng zôn, cờ phướn, thông tin, tuyên truyền lưu động trên địa bàn các xã.

Mỗi phiên chợ sẽ có 26 gian hàng tiêu chuẩn khung sắt, kích thước 3x3m, có vách ngăn, mái che, có 1 ổ cắm điện và 1 bóng đèn Led 20W. Đặc biệt, để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phiên chợ, Nhà nước sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí vận chuyển hàng cũng như các chi phí lắp đặt gian hàng, quảng cáo, điện thắp sáng. Với sự cố gắng, nỗ lực thuyết phục, Trung tâm KC-XTCT tỉnh cũng đã chiêu thương được 10 doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham gia bán hàng Việt tại các phiên chợ, như: Công ty Cổ phần truyền thông và phát triển TDH, Công ty TNHH Tân Lợi, chuyên quần áo Việt, Công ty cổ phần và phát triển dịch vụ tổng hợp Việt Anh, chuyên đồ gia dụng…

Các ngành hàng, nguồn hàng tham gia phiên chợ gồm hàng may mặc (quần áo may sẵn, chăn, ga, gối, đệm …); đồ gia dụng (nhôm, nhựa …); thực phẩm (hàng khô, đồ hộp, nước mắm, bánh kẹo, đường, sữa, nước giải khát)… Hàng hóa tham gia phiên chợ là hàng hóa đảm bảo chất lượng, được phép lưu thông trên thị trường; không trưng bày, tiêu thụ các hàng hóa không được sản xuất tại Việt Nam; có giá bán bằng hoặc thấp hơn giá của hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm hiện tại và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, thu nhập của nhân dân.

Qua việc tổ chức các phiên chợ nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là cơ hội để nhân dân hiểu rõ và mua hàng hóa do Việt Nam sản xuất đảm bảo chất lượng với giá bằng hoặc thấp hơn giá của hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Thông qua phiên chợ, các doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm và kết nối tiêu thụ hàng hóa; thiết lập kênh phân phối bán hàng và cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Lê Lâm