Điện lực Bắc Mê đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng

BHG - Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trong mùa nắng nóng sắp tới, Điện lực Bắc Mê đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm.

Công nhân Điện lực Bắc Mê lắp công tơ điện cho hộ gia đình.

Điện lực Bắc Mê hiện đang quản lý 241,5 km đường dây 35kV; 123 máy biến áp tổng dung lượng trên 34.000 kVA; cung cấp điện cho trên 9.560 khách hàng. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn trong mùa nắng nóng, Điện lực Bắc Mê đã triển khai đồng bộ các giải pháp chủ động cung ứng, chống quá tải các trạm biến áp; lắp bổ sung kim thu lôi đỉnh trạm và vị trí cột trước trạm cho các trạm biến áp hay xảy ra sự cố cháy máy biến áp với tổng 35 bộ; chuyển đổi và nâng công suất 4 máy biến áp và thay thế tủ 0.4kV... Cùng với đó, Điện lực Bắc Mê đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, đường dây trung thế, hạ thế, xử lý kịp thời các nguy cơ gây sự cố mất điện; tăng cường theo dõi tình trạng vận hành, hệ thống công tơ đo xa đặt gần các trạm biến áp, đặc biệt là các trạm biến áp ở khu vực trung tâm các xã, thị trấn. Thực hiện hoán đổi máy biến áp, cân pha, san tải hợp lý giữa các trạm biến áp; thường xuyên kiểm tra, theo dõi thông số vận hành của các hệ thống đường dây trung thế; bố trí lực lượng ứng trực để phát hiện, xử lý các hiện tượng bất thường, hoặc xảy ra sự cố; không thực hiện các thao tác trên lưới khi nhiệt độ ngoài trời lên trên 36oC độ, tránh việc gây mất điện cho khách hàng. Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Kiểm tra độ an toàn khi sử dụng điện cho các hộ kinh doanh tại xã Minh Sơn.

Ông Lê Tấn Đức, Phó Giám đốc Điện lực Bắc Mê, cho biết: Nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy nổ và mất an toàn điện khi thời tiết nắng nóng kéo dài, Điện lực Bắc Mê huy động lực lượng, thiết bị kiểm tra hệ thống đường dây, cột điện và tiến hành xử lý các nguy cơ. Tuy nhiên, ở một số xã vẫn còn tình trạng người dân trồng cây ngoài hành lang tuyến nhưng có nguy cơ đổ vào đường dây; vì vậy bà con cần phối hợp với Điện lực phát quang, tránh sự cố cháy nổ, chập điện do đổ và chặt cây gây ra. Mặt khác trong mùa nắng nóng, khách hàng cần có phương án sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tránh chi phí phát sinh và tránh quá tải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất. Điện lực Bắc Mê đã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ.

Bài, ảnh: Văn Quân