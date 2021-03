Sủng Trà nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng

BHG - Với đặc thù chủ yếu núi đá, xã Sủng Trà (Mèo Vạc) gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT – XH. Tuy nhiên, những năm gần đây, đời sống người dân dần nâng cao, nhu cầu xây dựng ngày càng lớn. Nhằm đảm bảo trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn, xã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch, quản lý quy hoạch và TTXD.

Trung tâm xã Sủng Trà hôm nay.

Sủng Trà có diện tích tự nhiên trên 1.751 ha; xã có 9 thôn, với 821 hộ, chủ yếu dân tộc Mông sinh sống. Thông qua các mô hình phát triển kinh tế, người dân tiếp cận và tự tạo sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đi cùng với đó, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở riêng lẻ phát triển khá nhanh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng nên TTXD trên địa bàn xã cơ bản ổn định. UBND xã thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, thông báo đầy đủ các nội dung về TTXD và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ tới nhân dân. Đồng thời, thông báo, yêu cầu các gia đình, cá nhân nghiêm túc tự tháo dỡ phần công trình cơi nới, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, như: Tường rào, bếp, mái hiên, chuồng gà… Tăng cường hoạt động của Tổ quản lý quy hoạch và TTXD trên địa bàn xã, nhằm ngăn chặn và phát hiện các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên trục đường Tỉnh lộ 176 đi qua địa bàn xã, góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý TTXD…

Đồng chí Hoàng Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Sủng Trà cho biết: Xã thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng, các văn bản hướng dẫn. Đối với các gia đình sống dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 176, UBND xã đã giải thích rõ việc cần thiết phải thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn; sau đó mới được cấp phép thi công xây dựng và phải tuân theo các quy định của pháp luật về TTXD và an toàn giao thông đường bộ. Mặt khác, xã tích cực kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng công trình vi phạm chỉ giới quy hoạch, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; giải tỏa dứt điểm các điểm vật liệu xây dựng đổ trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường…

Hiện nay, công tác quản lý quy hoạch và TTXD trên địa bàn xã Sủng Trà gặp không ít khó khăn do việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, dẫn đến người dân tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng; xã chưa được đo đạc, thành lập bản đồ địa chính nên khi nhân dân có nhu cầu làm các thủ tục hành chính về đất đai phải chịu chi phí trích đo thửa đất theo hợp đồng dịch vụ. Do nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân ngày một tăng cao, trong khi quỹ đất để xây dựng ít vì địa hình chủ yếu núi đá, không có mặt bằng xây dựng; một số hộ dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật, cố tình vi phạm và cản trở cán bộ thực thi nhiệm vụ…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và TTXD, xã thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp thôn, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về TTXD; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ trong việc quản lý TTXD; phối hợp cùng cơ quan chuyên môn cấp huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý quy hoạch, quản lý TTXD đến địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức phong phú; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý về TTXD cho cán bộ huyện, xã. “Xác định rõ nhu cầu làm nhà của người dân là chính đáng, nên để giảm tình trạng người dân làm nhà vi phạm quy hoạch, huyện cần có chủ trương tìm những khu vực phù hợp, không ảnh hưởng đến cảnh quan của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn để quy hoạch khu dân cư và mở rộng đường giao thông, đổ bê tông, kéo điện, nước sạch; khi đó, vận động nhân dân vào làm nhà theo quy hoạch; đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng công trình công cộng và nhà ở riêng lẻ của nhân dân” – Chủ tịch UBND xã Sủng Trà, Hoàng Văn Hóa cho biết thêm.

Không chỉ riêng xã Sủng Trà mà hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc đang vướng không ít khó khăn trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và TTXD. Thiết nghĩ, ngoài những cơ chế, chính sách mang tính căn cơ thì cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương mới có thể giúp việc quản lý TTXD đi vào nề nếp.

Bài, ảnh: KIM TIẾN