Thành công từ hướng đi đúng

Đồng Văn, nơi ngọn đá nhiều hơn ngọn lúa, hạt nước ít hơn hạt ngô, đường về bản phải vượt qua những dãy núi đá tai mèo sắc nhọn... Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng nhiệm kỳ 2015 - 2020, bằng sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Đồng Văn đã làm nên những thành công khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

Đồng chí Dinh Chí Thành, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Văn xác định rõ những khó khăn, thách thức, từ đó có giải pháp triển khai sát điều kiện cụ thể của địa phương. Huyện tập trung chỉ đạo đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, ưu tiên đảm bảo an ninh lương thực thông qua việc duy trì, mở rộng diện tích gieo trồng ngô, lúa lai theo hướng thâm canh; thực hiện các mô hình trình diễn, tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc cho nông dân. Các cây trồng có thế mạnh tiếp tục được khẳng định về chất lượng, sản lượng và thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 650,7 tỷ đồng, tăng 47,05% so với năm 2015; tổng sản lượng lương thực đạt 2,8 vạn tấn, qua đó nâng mức bình quân lương thực lên 358 kg/người/năm, đạt 100% nghị quyết. Trong chăn nuôi, huyện có nghị quyết chuyên đề, với quan điểm phát triển chăn nuôi đa dạng, tạo khâu đột phá, trong đó chú trọng phát triển các loại con giống bản địa có giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn vay phát triển đàn bò, ong nội, đã thẩm định, phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân vay vốn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ trọng chăn nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp lên 37,6%, tăng 49,21% so với năm 2015. Cùng đó là huyện triển khai quyết liệt công tác thụ tinh nhân tạo (TTNT) cho đàn bò, ủ chua thức ăn cho gia súc và trở thành điểm sáng về áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

Mô hình nuôi vịt thương phẩm của gia đình chị Dìu Thị He, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Đặc biệt, huyện tập trung khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, qua đó quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh ngày một được mở rộng, có sự đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, tập trung vào chế biến sâu các mặt hàng nông sản để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm tạo sự đột phá trong việc liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tiêu biểu như HTX Thành Công, thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn với sản phẩm ớt gió ngâm tỏi; HTX dịch vụ tổng hợp toàn thôn Séo Lủng B, xã Sảng Tủng với sản phẩm rau bắp cải trái vụ theo tiêu chuẩn VietGAP; HTX Bắc - Nam với sản phẩm bánh, kẹo Tam giác mạch; HTX Đoàn Kết, HTX dịch vụ tổng hợp Sà Phìn với sản phẩm thịt bò khô, sấy; HTX Phong Hưởng, Trường Anh với sản phẩm mật ong Bạc Hà... điều này đã làm chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn…

Người dân thị trấn Đồng Văn thu hoạch lúa Khẩu mang.

Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất Nông - lâm nghiệp nhiệm kỳ qua, huyện Đồng Văn đã đề những định hướng, giải pháp và mục tiêu cụ thể: Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình thâm canh, đưa giống ngô, lúa lai vào sản xuất đạt trên 70%; phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm vùng hoa hồng, rau chuyên canh; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển 3 cây (Tam giác mạch, dược liệu, lê) và 4 con (bò, lợn, dê, ong). Phấn đấu giữ vững tổng diện tích gieo trồng, nâng tổng sản lượng lương thực có hạt lên trên 28.000 tấn; đảm bảo trồng, chăm sóc, hoàn thành các chỉ tiêu về khoanh nuôi bảo vệ rừng.

Trong khí thế đón chào năm mới Tân Sửu 2021 và là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bắt nguồn từ những chủ trương, hướng đi đúng, huyện Đồng Văn quyết tâm vượt khó, phát huy nội lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác.