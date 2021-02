Điện lực Đồng Văn đảm bảo cung cấp điện dịp Tết

BHG - Để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Điện lực Đồng Văn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp củng cố lưới điện nhằm vận hành an toàn, nâng cao chất lượng cung ứng điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Cán bộ Điện lực Đồng Văn kiểm tra trạm biến áp Sư phạm, tổ 1, thị trấn Đồng Văn. Ảnh: ĐỨC NINH

Điện lực Đồng Văn đảm bảo cung cấp điện cho 20.742 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Hiện nay, quản lý 441 km đường dây trung thế 35 Kv; 444,5 đường dây hạ áp; 231 trạm biến áp. Thời điểm này, thời tiết vùng cao rất lạnh nên nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng cao trên 30%. Để giảm sự cố, quá tải đường dây, Điện lực Đồng Văn đã tập trung luân chuyển máy biến áp non tải sang trạm biến áp hoặc máy biến áp có dung lượng lớn hơn, thay thế đường dây có nguy cơ sự cố cao. Triển khai khắc phục khiếm khuyết đường dây trên lưới điện, xử lý những địa điểm xung yếu… Công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn luôn được đẩy mạnh như: Biển báo tuyên truyền, phát 9.000 tờ rơi đến người dân để hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn. Ngoài ra, gửi văn bản đến 37/37 xã, thị trấn đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, người dân không tự ý chặt cây gần khu vực hành lang lưới điện để tránh gây sự cố mất điện cục bộ và nguy hiểm đến tính mạng. Người dân sử dụng điện cũng cần nâng cao ý thức để phòng, tránh rủi do, đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, không tập trung sử dụng các thiết bị điện công suất lớn cùng một lúc, tăng cường sử dụng các thiết bị có tính năng tiết kiệm điện... Để đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ nhu cầu của người dân, Điện lực Đồng Văn tập trung bảo dưỡng, tổng vệ sinh tất cả các trạm biến áp, thay thế vật tư cũ không đảm bảo an toàn, duy trì kiểm tra định kỳ các đầu nối trên các tuyến đường dây tải điện. Chủ động trong các tình huống cháy, nổ lưới điện, chuẩn bị nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng, đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời khắc phục sự cố hệ thống lưới điện khi có tình huống xấu xảy ra. Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Bố trí lực lượng trực sửa chữa sự cố 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý nhanh nhất khi có sự cố điện xảy ra như: Đứt dây, ngã trụ, sự cố biến áp… Đồng thời, lập phương án kết lưới để cấp điện một cách an toàn, linh hoạt như một khu vực ít nhất đảm bảo cấp điện bằng hai nguồn, không để mất điện trong mọi tình huống. Sẵn sàng các phương tiện, vật tư, thiết bị, máy phát điện dự phòng, thông tin liên lạc, đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng như: Tặng chăn, quần áo; thay dây, ổ, bóng điện miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Từ năm 2020 đến nay đã thay được 4.420 công tơ khí bằng công tơ điện tử, thay tủ hạ áp 28 trạm biến áp…

Giám đốc Điện lực Đồng Văn, Nguyễn Ngọc Phan cho biết: Dịp Tết nhu cầu sử dụng điện của nhân dân tăng cao, Điện lực Đồng Văn đã chuẩn bị tốt các phương án để đảm bảo cung ứng đủ, an toàn điện cho người dân. Xác định công tác phòng, chống cháy, nổ về điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong sản xuất, kinh doanh điện. Đặc biệt, quan tâm đến việc lập và điều chỉnh phương án cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội của địa phương. Với phương châm “Luôn giữ cho dòng điện được an toàn, liên tục” Điện lực Đồng Văn chủ động khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các phương án đặt ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt để người dân vùng Cao nguyên đá vui Xuân, đón Tết.

ĐỨC NINH