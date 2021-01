Đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân đón Tết

BHG - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Điện lực Hà Giang đã lập phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Xác định Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2021 và Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ hai sự kiện quan trọng này, ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Hà Giang đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, củng cố đường dây trung, hạ áp và các trạm biến áp phân phối; phát quang hành lang đường dây đảm bảo an toàn vận hành; kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các khiếm khuyết tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố thiết bị; kiểm tra, xử lý các tiếp xúc trên lưới điện, cân pha phụ tải, không để đường dây, trạm biến áp nào quá tải; thiết bị đóng cắt, bảo vệ phải làm việc chính xác, tin cậy; kiểm tra các đường dây cấp điện ưu tiên, các đường dây nối với nhà máy thuỷ điệmn, trạm diesel…

Cùng với đó, Công ty chỉ đạo Điện lực thành phố Hà Giang kiểm tra, chạy thử máy diesel, đóng thử tải theo thứ tự ưu tiên, chuẩn bị đủ nhân lực, nhiên liệu đảm bảo sẵn sàng phát điện khi có sự cố. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, nhiên liệu, phương tiện và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời khắc phục, xử lý sự cố đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất. Đồng thời, lập lịch phân công trực lãnh đạo các Điện lực và bố trí đầy đủ nhân lực trực 24h/24h để vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố lưới điện; tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết. Trong đó, đặc biệt đảm bảo cấp điện cho các địa điểm quan trọng như: Trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, bệnh viện, các trạm bơm và sản xuất nước sạch, các cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh hàng hoá phục vụ Tết, địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá nghệ thuật và vui chơi giải trí. Phối hợp với địa phương, các cơ quan chức năng phổ biến, tuyên truyền khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, bảo vệ công trình điện…

Với phương châm “Vì sự hài lòng của khách hàng”, ngành Điện Hà Giang sẽ đóng góp tích cực vào thành công Đại hội XIII của Đảng và để nhân dân các dân tộc đón Tết an toàn, vui tươi.