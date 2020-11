Công ty Điện lực Hà Giang nỗ lực giảm thiểu sự cố đường dây 110 kV

BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt phức tạp, đặc biệt là tình hình thời tiết diễn biến bất thường, do vậy hàng năm hệ thống lưới điện Hà Giang thường xuyên gặp sự cố và thiệt hại nặng do thiên tai, giông sét gây ra.

Để giảm thiểu sự cố lưới điện, từ ngày 10-16.11, Công ty Điện lực Hà Giang huy động 56 người từ các phòng ban chuyên môn, tổ đội vận hành đường dây của Công ty và 6 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tham gia, tổ chức xử lý sự cố đồng thời tại nhiều vị trí tuyến và lưới điện trên địa bàn các huyện phía Nam và phía Tây của tỉnh; đây là đợt ra quân quy mô lớn về con người, phương tiện và vật tư lần đầu tiên được Công ty tổ chức thực hiện, nhằm khắc phục những khiếm khuyến đường dây 110 kV giảm thiểu sự cố lưới điện.

Công nhân các đơn vị thực hiện thay sứ, lắp dây chống sét, khắc phục khiếm khuyết đường dây 110kV Bình Vàng – Bắc Quang.

Trong thời gian thực hiện, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Giang phối hợp với các đơn vị tăng cường đến từ Công ty Điện lực Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Cạn, Phú Thọ chia làm 5 nhóm công tác để lắp đặt hệ thống chống sét, vệ sinh sứ và thay sứ, đồng thời tiến hành xử lý khiếm khuyết đường dây 110 KV Bình Vàng – Bắc Quang; Nậm Ngần – Sông Lô; Sông Chừng – Nậm Yên.

Đồng chí Hoàng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Theo bản đồ giông sét quốc gia, hàng năm tỉnh Hà Giang phải hứng chịu lượng giông sét lớn nhất cả nước, cùng với địa hình đồi núi cao, chia cắt mạnh do vậy tỷ lệ sự cố lưới điện cao thế của Hà Giang cũng đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đặc biệt đường dây 110 kV đi qua các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần. Để hạn chế tối đa sự cố đường dây 110 kV, được sự tăng cường về nhân lực của các đơn vị bạn, Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức vệ sinh, thay sứ và khắc phục những khiếm khuyết đường dây 110kV Bình Vàng – Bắc Quang; Nậm Ngần – Sông Lô; Sông Chừng – Nậm Yên, với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt sản xuất của nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện kiểm tra, động viên anh em công nhân tại hiện trường.

Còn theo đồng chí Nguyễn Hữu Diện, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang, qua đợt công tác này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân, người lao động giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý nhanh các dạng sự cố lưới điện, thiết bị điện, đảm bảo hệ thống công trình lưới điện vận hành an toàn, liên tục; hạn chế tối đa các thiệt hại và khắc phục kịp thời, nhanh nhất các hậu quả, thiệt hại do sự cố gây ra và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện các công việc trên lưới điện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện trình tự các bước khi xử lý các tình huống trên hệ thống lưới điện.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ