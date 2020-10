Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang

BHG - Chiều 7.10, UBND tỉnh phối hợp với Quỹ Phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020. Các đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Thị Lan Anh, Phó Ban chỉ đạo, Giám đốc Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Văn phòng IFAD tại Việt Nam; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo 5 huyện, 30 xã thuộc chương trình…

Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các huyện, HTX

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình CPRP đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo của tỉnh, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đã có những tác động, đóng góp tích cực vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng của 5 huyện, 30 xã thuộc chương trình nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Đây là những kết quả hết sức quan trọng góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH của tỉnh.

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình, tỷ lệ giảm nghèo ở khu vực thực hiện chương trình giảm từ 62,47% năm 2015 xuống còn 38,96% năm 2019. Tính đến ngày 30.8.2020, tiến độ giải ngân của chương trình đạt 98,9% so với tổng số vốn trong cả giai đoạn. Mức độ tiếp cận các đối tượng hưởng lợi đã vượt các chỉ tiêu đặt ra theo kế hoạch. Tính đến cuối tháng 3.2020 chương trình đã tiếp cận được 34.189 hộ, với 170.170 người; trong đó có 13.067 hộ nghèo. Với các can thiệp, đầu tư từ chương trình, tới tháng 12.2019 đã có 4.610 hộ thoát nghèo, đạt 92,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3 lần so với năm 2015… Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành đưa vào sử dụng 238,65 km đường bê tông, 9 cầu, 159 cống qua đường..., phục vụ tốt cho phát triển sản xuất hàng hóa và phát triển KT-XH tại địa phương; đồng tài trợ cho 477 nhóm cùng sở thích với tổng số tiền trên 49,6 tỷ đồng cho trên 5 nghìn thành viên; tổ chức 484 lớp tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực với trên 23 nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, dịch vụ tài chính nông thôn được nâng cao với việc thành lập các nhóm tiết kiệm tín dụng. Chương trình cũng đã liên kết xây dựng, thiết lập và đi vào hoạt động 6 trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm nông sản tại thành phố Hà Giang và trung tâm 5 huyện, góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chương trình CPRP đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020. Chương trình CPRP được triển khai đã và đang đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo trên bước đường cải thiện sinh kế, thoát nghèo bền vững; tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn tại các xã đặc biệt khó khăn và đẩy nhanh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các bộ, ngành TƯ, đặc biệt là quỹ IFAD, Văn phòng IFAD tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, đầu tư, hỗ trợ về nguồn lực tài chính giúp Hà Giang phát triển hơn nữa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Tại hội nghị, 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình CPRP, giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: My Ly