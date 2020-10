"Cầu nối" với khách hàng

BHG - Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai phát triển và cung cấp, hỗ trợ sử dụng các sản phẩm dịch vụ (SPDV) của Aribank, Phòng Dịch vụ và Marketing Agribank Hà Giang thực sự là “cầu nối” khách hàng - ngân hàng.

Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Phòng Dịch vụ và Marketing Agribank Hà Giang.

Trực tiếp theo dõi, triển khai trên 10 SPDV như: Phát hành thẻ, thanh toán lương qua thẻ, Mobile Banking, Agribank E-Mobile Banking, nhắc nợ tiền vay, bảo hiểm Bảo an tín dụng, phát triển số lượng điểm chấp nhận thanh toán qua thẻ (POS) và điểm chấp nhận thanh toán QR Code, đại lý bán vé máy bay, thu hộ tiền điện, nước; Phòng Dịch vụ và Marketing thường xuyên tiếp nhận các hoạt động giao dịch và phản ánh của hàng trăm nghìn khách hàng mỗi năm. Để khách hàng luôn hài lòng khi sử dụng các SPDV là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động lớn tới kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn. Với nỗ lực và quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, những năm qua, cán bộ, nhân viên Phòng Dịch vụ và Marketing luôn tích cực tham mưu cho các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc Agribank Hà Giang tăng cường quảng bá, phát triển các sản phẩm dịch vụ, các chương trình khuyến mãi do Agribank triển khai tới khách hàng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì, đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt và chú trọng chăm sóc, giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Trong 8 tháng qua, hầu hết các SPDV của Agribank đều có chỉ số tăng trưởng tốt như: Phát hành mới gần 19.000 thẻ, nâng tổng số thẻ toàn tỉnh lên gần 201.300 thẻ, trong đó có trên 112.600 số tài khoản thẻ hoạt động, gần 91.000 thẻ còn hiệu lực, với số dư tài khoản thẻ đạt trên 838,8 tỷ đồng; có 9/12 chi nhánh trực thuộc Agribank Hà Giang phát hành thẻ cho khách hàng vùng nông nghiệp, nông thôn; phát triển được 1.110 đơn vị sử dụng dịch vụ thanh toán lương qua thẻ. Toàn tỉnh có trên 92.000 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking, trên 55.000 khách hàng sử dụng E-Mobile Banking. Doanh thu khai thác dịch vụ bán bảo hiểm Bảo an tín dụng đạt gần 6,5 tỷ đồng. Phát triển được 50 POS, tăng gần 10 POS so với cuối năm 2019, doanh số thanh toán đạt trên 10 tỷ đồng/5.000 món. Có 19 đơn vị đăng ký thanh toán qua QR Code. Toàn tỉnh có gần 11.000 khách hàng đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, riêng trong tháng 8.2020 có trên 700 khách hàng đăng ký mới. Dịch vụ thu hộ tiền nước có 3.056 khách hàng, tăng trên 1.200 khách hàng so với cuối năm 2019… Tổng doanh thu từ dịch vụ trong 8 tháng đạt 22,424 tỷ đồng, đạt 58,4% kế hoạch năm.

Ngoài ra, hoạt động an toàn, hiệu quả của hệ thống máy ATM tạo điều kiện mở rộng, phát triển khách hàng, tăng nguồn vốn huy động, nâng cao thương hiệu của Agribank. Các giao dịch qua hệ thống POS được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Đặc biệt, năm 2019, Agribank Hà Giang đạt giải Nhất nghiệp vụ ngân hàng điện tử E – Mobile khu vực miền núi phía Bắc. Những kết quả trên khẳng định các giao dịch viên của Agribank Hà Giang có nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các SPDV và chăm sóc khách hàng.

Chị Nguyễn Thúy Đẹp và anh Ma Đức Thuận – khách hàng giao dịch sử dụng dịch vụ Mobile Banking và thu hộ tiền điện, nước tại Phòng Dịch vụ và Marketing Aribank Hà Giang cho biết: “Đã sử dụng nhiều SPDV của Agribank, chúng tôi rất hài lòng vì sự tiện lợi và luôn được nhân viên ngân hàng tư vấn tận tình, chu đáo. Khi đề xuất sử dụng các SPDV mới của Agribank, chúng tôi được các giao dịch viên hướng dẫn tỉ mỉ, thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi”.

Bài, ảnh: Lương Hà