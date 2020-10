Bắc Mê sản xuất nông nghiệp theo hướng Vietgap

BHG - Bắt kịp xu thế chung với việc sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), huyện Bắc Mê đã đưa ra nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm dần đưa nông nghiệp huyện nhà phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, tạo ra các sản phẩm an toàn phục vụ người dân.

Gia đình chị Lã Thị Lanh, thôn Nà Nưa, xã Đường Hồng xây dựng bể Biogas phục vụ chăm nuôi gia súc.

Các mô hình gia trại, trang trại chăn nuôi lợn, trâu, bò đang dần thay thế cho những hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún trước đây…; tỷ lệ đàn trâu, bò, lợn ngày một tăng. Nhằm đón đầu trước xu thế, đánh giá đúng thực trạng chăn nuôi của địa phương, theo đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Việc tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm tăng mạnh cho thấy bước chuyển mình và sự thay đổi trong nhận thức của người dân địa phương, đó là chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Từ nhận định trên, huyện đã ban hành các cơ chế hỗ trợ cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm định hướng tư tưởng sản xuất nông nghiệp theo hướng Vietgap cho người dân, thông qua việc hỗ trợ xây bể Biogas, mở các cuộc phát động bảo vệ môi trường, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, đã góp phần tăng khả năng nhận thức và truyền tải tư duy làm nông nghiệp sạch cho người dân…”.

Chăn nuôi an toàn sinh học với nhiều lợi ích như: Giảm tỷ lệ dịch bệnh do có biện pháp xử lý chuồng trại, thú y, thức ăn, vệ sinh môi trường; đảm bảo sức khỏe đàn vật nuôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng thu nhập. Để nhân rộng và tạo nền móng cho nền nông nghiệp sạch, trong 9 tháng đầu năm 2020 huyện đã tiến hành và phân bổ hỗ trợ 47 hộ thực hiện công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi. Mở rộng các mô hình chăn nuôi hữu cơ như: Phát triển nuôi giun quế; trồng cỏ; đẩy mạnh chế biến các thức ăn tự sản xuất; xây dựng chuồng trại đúng kích thước theo tiêu chuẩn hữu cơ…

Mang đến nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, với việc được nhận hỗ trợ xây dựng bể Biogas, chị Lã Thị Lanh, thôn Nà Nưa, xã Đường Hồng chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền của xã và nhu cầu mở rộng mô hình chăn nuôi, gia đình tôi đã đăng ký và may mắn được hỗ trợ xây dựng bể Biogas. Hiện trong chuồng luôn duy trì nuôi từ 50 – 60 con lợn, để đáp ứng xử lý đủ lượng nước thải, với số tiền hỗ trợ, gia đình đã bỏ thêm mua bể với khối lượng 12m3, đồng thời xây dựng hệ thống nước rửa chuồng và đường ống dẫn chất thải theo đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, xử lý triệt để lượng chất thải từ chăn nuôi, bằng hệ thống Biogas gia đình đã có thêm nhiên liệu để đun nấu, phục vụ sinh hoạt”.

Cùng với chăn nuôi, ngành Nông nghiệp huyện cũng triển khai nhiều giải pháp trong việc sản xuất các sản phẩm trồng trọt hữu cơ như: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh trong buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc BVTV, phân bón; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa ra các khuyến cáo về những loại phân bón, thuốc BVTV không đủ điều kiện trong sản xuất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng cây trồng và sức khỏe con người; nghiêm cấm các cơ sở buôn bán các loại thuốc BVTV ngoài danh mục, cấm lưu hành các thuốc chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat; xây dựng mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà kính…

Để đưa các chương trình đi đúng hướng trong xây dựng tư duy làm nông nghiệp cho người dân, ngoài những định hướng và cơ chế hỗ trợ của huyện, một trong những mắt xích quan trọng tạo nên hiệu quả đó còn là sự góp mặt và luôn sát sao cơ sở của các cán bộ cấp xã. Với lợi thế, hiểu và nắm chắc tâm tư nguyện vọng của người dân, tại các xã đã làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền và thuyết phục cũng như khuyến khích người dân sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Qua đó, tạo dựng nền tảng vững chắc về nông nghiệp sạch.

Định hướng rõ ràng, nắm bắt tốt tình hình và xu thế của ngành chăn nuôi địa phương, thông qua các cơ chế chính sách và chỉ tiêu cụ thể cho thấy tại các xã, thôn trong từng nhà dân tư tưởng làm nông nghiệp sạch, hữu cơ đã được hình thành, trở thành cơ hội và bước đi đúng hướng cho nền nông nghiệp huyện Bắc Mê.

Bài, ảnh: Hoàng Yến