Triển khai sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn qua T.p Hà Giang

BHG - Từ ngày 16.9, Công ty Cổ phần đường bộ 232 triển khai thi công sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 2, đoạn Km 287 – 291 đi qua Tp. Hà Giang.

Đơn vị thi công đang triển khai sửa chữa mặt đường Quốc lộ 2, đoạn qua T.p Hà Giang

Quốc lộ 2, đoạn đi qua T.p Hà Giang được cải tạo, nâng cấp từ năm 2010, đến nay đã xuất hiện một số hư hỏng cục bộ, mặt đường có hiện tượng trơn trượt, độ nhám và độ bằng phẳng không đảm bảo, hệ thống vạch kẻ đường bị mờ, mất vạch kẻ làm giảm khả năng khai thác của tuyến đường, nguy cơ mất an toàn giao thông. Để phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao năng lực phục vụ phát triển KT – XH của địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 2, đoạn Km 287 – 291 đi qua T.p Hà Giang với các hạng mục: Sửa chữa hư hỏng cục bộ, bổ sung lớp thảm bê tông nhựa, khôi phục độ bằng phẳng dốc ngang, rãnh dọc, đảm bảo thoát nước và an toàn giao thông.

Công trình sửa chữa đi qua tuyến phố đông người và nhiều phương tiện lưu thông; phía nhà thầu đã triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn như: Đặt rào chắn, biển báo công trình, cử người điều tiết giao thông; đảm bảo các quy định về an toàn lao động. Các phương tiện vận chuyển khi chở vật liệu qua đoạn đường đang thi công cần thực hiện che chắn, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình và đời sống người dân. Dự kiến thời gian thi công công trình 90 ngày.

Tin, ảnh: AN GIANG