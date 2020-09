BHG - Những tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, chỉ tiêu một số lĩnh vực giảm so với cùng kỳ. Trong bối cảnh trên, ngành Công thương tỉnh đang đẩy mạnh nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp và thương mại.

Sản xuất chè tại HTX Tuấn Băng (Nà Chì, Xín Mần). Ảnh: VĂN LONG

Theo báo cáo của ngành Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh) 8 tháng đầu năm ước thực hiện đạt 2.352,4 tỷ đồng, giảm 0,5% so với năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt 373,6 tỷ đồng, giảm 3,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 843,1 tỷ đồng, tăng 2%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí 1.117,3 tỷ đồng, giảm 1,2%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải 18,4 tỷ đồng, tăng 1,4%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 4,66% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, xuất, nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn do Việt Nam và Trung Quốc đều áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện chở hàng, dẫn đến tốc độ thông quan hàng hóa bị chậm. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 104,7 triệu USD, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2019; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 49,2 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Sau thời gian giãn cách xã hội, đến nay hoạt động KT – XH đã dần trở lại bình thường, các hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của người dân đang tăng trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm ước đạt 7.021,6 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Tuy nhiên, dịch vụ du lịch, lưu trú đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 17,4%; du lịch lữ hành giảm 51%; dịch vụ khác giảm 6%.

Trước những khó khăn, thách thức, tỉnh ta quyết tâm giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7% trong năm nay. Ngành Công thương đã chủ động phân tích các giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất, nhập khẩu trong chỉ tiêu tăng trưởng 7% GRDP của tỉnh năm 2020 để đề ra các giải pháp cụ thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai hiệu quả các kế hoạch của T.Ư, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục và duy trì sản xuất; tập trung thực hiện nhóm hành động phát triển kinh tế biên mậu thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tạo sự chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tạo động lực bứt phá tăng trưởng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2020. Các giải pháp được ngành ưu tiên thực hiện là: Đầu tư phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới, các nhà máy có quy mô lớn, công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực như chế biến gỗ, tre, nứa, chế biến dược liệu, cam, chè; tích cực đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm. Chủ động theo dõi diễn biến nhu cầu thị trường và nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các quy định, điều kiện kinh doanh không cần thiết, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tăng cường nắm bắt tình hình trao đổi hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Cục Thương vụ châu Văn Sơn (Trung Quốc) để có phương án thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Đôn đốc các chủ đầu tư 4 dự án thủy điện dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV năm nay, phối hợp tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhập khẩu thiết bị máy móc và các nội dung về nghiệm thu công trình.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh; hỗ trợ đưa các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của địa phương vào chuỗi siêu thị. Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu tại các thành phố lớn trong cả nước. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX ứng dụng thương mại điện tử, từng bước hướng đến tạo dựng môi trường kinh doanh trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của tỉnh…

NGUYỄN PHƯƠNG