BHG - Nhằm nắm bắt, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách xuất, nhập khẩu (XNK), chiều 28.9, tại trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Cục Hải quan tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2020. Dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện các doanh nghiệp, tư thương tham gia hoạt động XNK trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Tổng Cục Hải quan và của tỉnh nội dung liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giám sát phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu theo phương án của Chính phủ, UBND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC bằng hoặc thấp hơn so với thời gian quy định. Kiểm soát hải quan về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi đối thoại.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức năng 2 bên thực hiện thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch, gây khó khăn đến hoạt động XNK của doanh nghiệp. Kết quả, tổng kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm đạt 174,83 triệu USD, đạt 42,64% so với kế hoạch năm 2020, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 115,1 triệu USD, nhập khẩu kinh doanh đạt 50,8 triệu USD, loại hình XNK khác đạt 8,9 triệu USD. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới đạt 2.269 USD, giảm 93,07 % so với cùng kỳ năm trước. Phương tiện vận tải XNC 9 tháng đầu năm đạt 7.118 lượt, giảm 57,2 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu ngân sách đạt 153,72 tỷ đồng, tăng 3,75 % so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK là 119 doanh nghiệp, tư thương. Tổng số tờ khai hải quan hàng hoá XNK đạt 6.628 tờ khai, tăng 25,72 % so với cùng kỳ năm trước...

Tại buổi đối thoại, Cục Hải quan tỉnh đã giới thiệu, phổ biến một số Thông tư, Nghị định, văn bản mới ban hành liên quan đến hoạt động XNK. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ một số khó khăn trong XNK hàng hóa, phương tiện vận tải XNC, đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động XNK cũng như tăng cường trao đổi, hội đàm với phía đối đẳng để thống nhất về các giải pháp tháo gỡ khó khăn chung của doanh nghiệp trong việc thông quan hàng hóa XNK qua cửa khẩu.

Trao đổi đối thoại, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại diện doanh nghiệp. Tiếp thu và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp theo đúng chức năng, thẩm quyền. Trước khó khăn chung, ngành Hải quan sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hải quan. Cục Hải quan tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, đồng hành của các doanh nghiệp, sở, ngành liên quan để hoạt động XNK qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên trong thời gian tới...

Tin, ảnh: Văn Long