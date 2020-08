Thu tiền tỷ từ nuôi lợn địa phương

BHG - Chọn chăn nuôi lợn đen địa phương theo hướng hàng hóa với quy mô lớn để phát triển kinh tế, HTX tiểu thủ công nghiệp Minh Hậu (HTX Minh Hậu), thị trấn Yên Minh (Yên Minh) đã và đang cho thấy hướng đi đúng khi lợi nhuận thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Trần Ngọc Bảy (giữa) giới thiệu về quy mô trang trại nuôi lợn của HTX Minh Hậu.

HTX Minh Hậu thành lập từ năm 2003, có diện tích đất sản xuất tập trung rộng 4,7ha. Nơi đây cách xa khu dân cư, dễ phòng, chống dịch bệnh nên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Hiện tại HTX đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại với tổng diện tích trên 1.000 m2, chia làm 4 khu riêng biệt, nuôi 300 con lợn đen địa phương, trong đó có 35 lợn nái sinh sản, 2 lợn đực giống và hơn 200 con lợn thương phẩm. Diện tích đất còn lại đang được trồng các loại cây ăn quả xen canh với cây Sưa đỏ.

Nói về cơ duyên với chăn nuôi lợn, ông Trần Ngọc Bảy, Giám đốc HTX chia sẻ: Trước đây HTX chúng tôi chủ yếu chăn nuôi gà và trồng cây ăn quả, trồng rừng. Lợn chỉ chăn nuôi quy mô nhỏ. Sau nhiều năm nuôi gà, tính toán tổng thể thì thu nhập không cao, dễ xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ rủi do lớn. Tôi đã bỏ mấy năm không nuôi vì giá thức ăn tăng cao mà giá gà không tăng là bao. Từ kinh nghiệm chăn nuôi giống lợn đen địa phương, tôi thấy ở Yên Minh nói riêng và các huyện vùng cao nói chung, người dân thích ăn thịt lợn đen địa phương hơn và giá thành cũng cao hơn nhiều so với lợn trắng. Lợn địa phương có sức đề kháng với các bệnh thông thường tốt hơn lợn trắng, nguồn cung trên thị trường luôn thiếu do nhu cầu tiêu thụ lớn. Được sự vận động, khuyến khích của huyện và được phê duyệt vay vốn chăn nuôi hàng hóa theo Nghị quyết 29 của HĐND tỉnh, nên từ cuối năm 2018 tôi đầu tư nuôi với quy mô lớn hơn và giờ tăng đàn được như hiện tại.

Theo tính toán của HTX Minh Hậu, năm 2019 doanh thu vị đạt khoảng 4 tỷ đồng, trừ các loại chi phí có lãi gần 2 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, HTX đã xuất bán trên 10 tấn lợn, thu trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trong những năm qua nhưng HTX không bị ảnh hưởng và thiệt hại do dịch, nhờ đó hiệu quả chăn nuôi càng cao, khi giá thành lợn thương phẩm tăng. Kết quả này cũng nhờ sự quan tâm, hướng dẫn sát sao công tác phòng, chống dịch thường xuyên của Phòng Nông nghiệp và Trạm Thú y huyện, cùng lợi thế khu chăn nuôi cách xa khu dân cư, cách biệt với bên ngoài và HTX đã chủ động tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất, vôi bột. Đặc biệt, theo Trạm trưởng Trạm Thú y Yên Minh, Mua Quang Bình: HTX Minh Hậu đã chủ động được hoàn toàn về con giống, chăn nuôi khép kín và luôn hạn chế tối đa người lạ, nhất là các thương lái vào khu chăn nuôi nên dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. HTX Minh Hậu hiện đang là trang trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện.

Hiện, tại huyện Yên Minh giá lợn đen địa phương trên 90.000 đồng/kg (lợn hơi). HTX Minh Hậu tính toán, nếu với giá lợn hiện nay, mỗi con lợn đạt trọng lượng 100 kg khi xuất chuồng, trừ chi phí sẽ có lãi khoảng 5 triệu đồng. Với quy mô chăn nuôi đang có, năm nay HTX vẫn có khả năng thu lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Từ hiệu quả chăn nuôi 2 năm qua và dự báo tình hình chăn nuôi lợn địa phương sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian tới, HTX Minh Hậu mong muốn sẽ được các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ để mở rộng quy mô hơn nữa, trở thành mô hình nuôi lợn địa phương điển hình của huyện và tỉnh.

